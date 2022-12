Als je erop let zie je ze overal: oproepen om de ‘werkelijke’ prijs van producten te rekenen. Van vlees tot vliegen tot chocola en fossiele brandstoffen: alles wat schade toebrengt aan mens of milieu moet duurder worden. Als we de werkelijke prijs moeten betalen, is het idee, dan dringen we de schade vanzelf terug.

Het probleem hier is niet de analyse – de schadelijke effecten van fossiele brandstoffen en vlees zijn nu niet ingeprijsd. Het probleem is de fantasieloze conclusie: dat prijzen verhoogd moeten worden.

‘Dingen duurder maken’ en ‘dingen verbieden’ mag een uitstekende methode zijn om verandering bij bedrijven af te dwingen, maar om vooruitgang bij een breed publiek te verkondigen is het een dramatisch slecht verhaal.

Nieuwe technologie

Een voorbeeld: ruim tweehonderd jaar geleden werd dierlijk vet (waaronder dat van walvissen) gebruikt voor verlichting. Je hoeft geen historicus te zijn om te begrijpen dat de schadelijke effecten van de gevaarlijke en wrede walvisjacht niet in de prijs waren inbegrepen. De oplossing bleek niet het verhogen van de prijzen van walvisolie, maar betere, schonere, goedkopere, minder wrede alternatieven. Aanvankelijk gas uit kolen, later de gloeilamp, nu de ultra-efficiënte LED-lamp. Deze reeks innovaties hebben tot een spectaculaire daling gezorgd van de prijs van licht – én tegelijk een einde gemaakt aan het gebruik van dierenvetten voor verlichting.

Natuurlijk kan een CO 2 -prijs bedrijven motiveren nieuwe oplossingen te vinden. En het verbod op fossiele auto’s dwingt een industrie te veranderen. Ik ben niet per se tegen hogere prijzen en verboden. Maar die kunnen niet de hoofdmoot van het verhaal zijn. We moeten juist het expliciete doel stellen om de prijzen van alles te verlagen. De prijzen van onderwijs, kinderopvang, onderdak, eten en drinken en vervoer moeten dalen – terwijl onze impact op het milieu ook afneemt. De enige manier om dat te bereiken is door het opschalen van nieuwe technologie.

Ja, we moeten een einde maken aan vervuilende en wrede industrieën. Maar om dat te bereiken zullen de technologieën die welvaart creëren zónder dieren en zónder fossiele brandstoffen nog veel groter moeten worden. Er is ruimte genoeg voor verbetering: het gros van onze huidige productiemethoden ligt dichterbij dierenvet dan bij LED-verlichting. Om de welvaart van een groeiende wereldbevolking te vergroten én het gebruik van land, fossiele brandstoffen en veeteelt te verminderen hebben we paradoxaal genoeg een decennialange, onstuimige groei nodig van onder andere precisie-fermentatie, gecultiveerd vlees, biochemie, kernenergie en volledig elektrisch transport. We kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan de spectaculaire prijsdaling van duurzame energie.

Versnellen in plaats van stagnatie

Het doel van lagere prijzen is niet alleen inspirerend, het is ook een manier waarop Nederland wereldwijd het meeste effect kan sorteren. Minder consumeren is lokaal, een nieuwe technologie uitvinden is universeel. Door technologische doorbraken te forceren kan Nederland een hefboom zijn voor vooruitgang in de hele wereld. Dé vraag die we onszelf moeten stellen is dus hoe we universele oplossingen om welvaart te creëren dramatisch kunnen versnellen.

Als we dit verhaal van vooruitgang niet vertellen, zorgen talloze deelbelangen voor stagnatie. Stagnatie komt in vele gedaanten: vermogenden die een renteniers-economie vestigen (met lage belasting op vermogen); bureaucratieën die risico’s mijden door het maken van steeds meer regels (ze worden immers beloond voor het niet maken van fouten); huiseigenaren die woningbouw in hun omgeving blokkeren (en daarmee anderen de toegang tot gewilde plekken om te wonen te ontzeggen); hoogopgeleiden met een diploma die alle problemen benaderen door de lens van onderwijs (en daarom pleiten voor meer onderwijs als oplossing voor alles); gevestigde belangen als de fossiele industrie of intensieve veeteelt die regelgeving voor het algemeen belang frustreren.

We moeten de komst van de biotech-revolutie versnellen

Maar hoe maken we dingen goedkoper? Door een agenda van overvloed te formuleren. Er zijn in Nederland tientallen miljarden euro’s beschikbaar om de stikstofcrisis op te lossen en energieprijzen te compenseren. Nog eens miljarden worden uitgegeven aan het subsidiëren van woningeigenaren (en straks aan gratis kinderopvang). De Nederlandse overheid is een compensatiemachine geworden. Maar als we overheidsgeld vooral aan de vraagzijde van de economie blijven uitgeven, wakkeren we inflatie aan en houden we de status quo in stand. Wat we nodig hebben is gericht beleid om doorbraken aan de aanbodzijde te stimuleren.

De prijs van wonen moet dalen. Laten we daarom massaal mooie woningen bijbouwen in steden waar mensen willen werken.

Gesteld dat we genoeg woningen kunnen bouwen, moet ook gecontroleerde immigratie weer op de agenda komen. Ik wil een Nederland dat groeit en jong talent van over de hele wereld aantrekt – de andere optie is langzaam arm en irrelevant worden.

Herstel sociaal contract

Om alle investeringen te kunnen doen – en onze huidige rentenierseconomie te doorbreken – moeten we de belasting op vermogen verhogen en die op arbeid verlagen. Een dergelijke ingreep herstelt ook het sociale contract dat ten grondslag ligt aan het liberalisme.

De wetenschap is een bureaucratische moloch geworden, gericht op incrementele ontdekkingen. We hebben meer experimenten nodig, bijvoorbeeld door het vestigen van nieuwe wetenschappelijke instituten waarbij jonge wetenschappers hun eigen nieuwsgierigheid mogen volgen met minimale bureaucratie en het loslaten van peer review.

Waar onze huidige industrie petrochemisch en vervuilend is, zal de toekomst biologisch en schoon en lokaal zijn. In plaats van de huidige industrie te steunen moeten we de komst van de biotech-revolutie versnellen. Cellen zijn de nano-fabriekjes van de toekomst. Wij kunnen ze herprogrammeren zodat ze alles voor ons kunnen maken – van kleding tot chemicaliën, van bouwmaterialen tot voedsel, medicijnen en verpakkingsmaterialen.

Doorbreek de stagnatie: maak dingen goedkoper.

