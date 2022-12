Deze vader en zoon voeren een ‘eeuwig debat’ over het slavernijverleden, de excuses en racisme

Vader Leo Balai kan er kort over zijn: excuses op 19 december zijn „belachelijk en stuitend”. Het kabinet volhardt in haar voornemen om komende maandag sorry te zeggen voor het Nederlandse slavernijverleden, ondanks bezwaren van verschillende betrokken groepen, die het proces overhaast vinden – liever horen zij de excuses op 1 juli 2023, precies 150 jaar nadat de slavernij in praktijk ten einde kwam.

De aanpak van het kabinet, zegt Balai, „getuigt van een totaal gebrek aan belangstelling voor de zwarte gemeenschap. Als je de discussie gevolgd hebt, dan weet je toch wat er speelt bij een deel van de bevolking die je representeert? Premier Rutte wil laten zien: ík bepaal de datum.”

Mee eens, zegt zijn zoon, Raul Balai. Hij vindt excuses onder de huidige omstandigheden „een hol vat” en „een lege business”. Rutte, zegt Raul Balai, „is een opportunist. Hij wil van het gedoe af zijn, zodat hij kan doorgaan met het pushen van zijn neoliberale agenda.”

Duidelijke taal. Dat is wat je krijgt als je Leo en Raul Balai met elkaar aan tafel zet. Vader en zoon zijn beiden hun hele volwassen leven bezig met racisme, kolonialisme en het slavernijverleden – thema’s die sinds enkele jaren inzet zijn van een fel publiek debat. Over bepaalde kwesties zijn ze het hartgrondig eens – zie hierboven. Maar vaker nog verschillen ze van mening: hun conversaties omschrijft Raul als „een eeuwig debat”. Dat komt door het generatieverschil, denken ze: opgegroeid in een andere tijd, in een andere maatschappij. Maar ook omdat hun blik verschilt – en dat heeft weer te maken met hun beroep.

Gezonken slavenschip

Leo Balai (76) is historicus. Hij groeide op in Paramaribo en kwam in 1969 naar Nederland. Tien jaar geleden promoveerde hij op een studie over het gezonken slavenschip Leusden. Hij was ook gemeenteraadslid in Amsterdam en werkte bij het Landelijk Bureau Racismebestrijding.

Raul Balai (42) is beeldend kunstenaar en curator. Hij groeide op in Amsterdam. Zijn werk is geëngageerd: hij maakt installaties, schilderijen, sculpturen en video’s. Tien jaar geleden stond hij met de dichters Jerry Afriyie en Quinsy Gario aan de wieg van het huidige protest tegen Zwarte Piet.

Lees ook: Sorry is prima, maar het gaat erom hóé je het zegt, vinden Surinaamse Nederlanders

Noem een onderwerp en er volgt een discussie tussen vader en zoon. Eindigde de slavernij in 1863, bij de wettelijke afschaffing ervan in Suriname en het Caraïbisch gebied, zoals Leo vindt? Of pas in 1873, toen het zogeheten ‘staatstoezicht’ afliep, dat voormalige slaven verplichtte om nog tien jaar betaald op de plantages te werken – de visie van Raul? Was het „politiek dapper” van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema om in 2021 alvast excuses aan te bieden namens de hoofdstad (Raul)? Of trok Halsema „een te grote broek aan”, omdat ze ondanks die excuses „de doorwerking van het slavernijverleden in de zwarte gemeenschap onvoldoende doorziet” (Leo)?

Het meest debatteren vader en zoon tijdens dit gesprek over taal. Welke woorden en begrippen gebruik je, en welke niet? Gaat het om historische precisie, of wil je de maatschappij veranderen? „Taal is niet neutraal”, zegt Raul Balai.

Historisch correct

Neem ‘tot slaaf gemaakten’, inmiddels een courante uitdrukking in media, wetenschap en cultuursector. Géén woord voor hem, zegt Leo Balai. Hij zegt ‘slaaf’, want dat is historisch correct: het gaat om de maatschappelijke positie. „In Suriname had je mensen die weliswaar de status van slaaf hadden, maar niet op een plantage werkten. Ze waren deel van een vrije zwarte familie, die geen geld had om ze vrij te kopen. Zoals een van mijn bet-, betovergrootvaders, Albert Ballinge.”

Raul Balai: „Ik vind ‘tot slaaf gemaakten’ taalkundig een lelijke constructie, maar het bevordert de bewustwording. Het is een middel om er iedere keer weer op te wijzen: niemand wordt als slaaf geboren. Je werd in die positie gedwongen door de macht en het geweld van anderen.”

Leo Balai: „Een deel van de Surinaamse slaven was dáár geboren. Als slaaf! En je had ook schuldslaven, die zichzelf verkochten aan handelaren om van hun schulden af te komen. Moet je die ook ‘tot slaaf gemaakten’ noemen?”

Raul Balai: „Ons vertrekpunt is anders. Ik snap dat sociale positie en klasse belangrijk zijn voor historici. Maar als kunstenaar ben ik geïnteresseerd in machtsstructuren. Zo’n woord gebruik ik om die structuren te veranderen, niet om historisch juist te zijn.” Het gaat erom, zegt Raul, „het systeem af te breken van racisme en kolonialisme dat nog steeds bestaat, en zo’n woord kan daarbij helpen.”

Een ander begrip dat ter sprake komt: ‘mensen van kleur’, dat gebruikt wordt voor alle Nederlanders met een migratieachtergrond. „Kan ik ook niets mee”, zegt Leo Balai „Wie zijn dat, mensen van kleur? Iedereen heeft een kleur, witte mensen ook.”

Raul Balai: „Voor mij is het een politiek gegeven. In de Verenigde Staten is ‘people of color’ een papapluterm om de vakjes tussen minderheidsgroepen te doorbreken. Zodat zwarte mensen niet tegen Aziaten worden uitgespeeld, of tegen inheemse mensen. Ik heb er dus geen problemen mee om die uitdrukking te gebruiken als statement.”

Foto Simon Lenskens

Leo Balai: „Hier zie je dat ik in Suriname ben geboren en Raul in Nederland. De hindostanen, hoe zwart ze ook kunnen zijn, zullen zich nooit zwart noemen. Wij, de creolen, zijn zwart!”

Raul Balai: „Hier in Nederland groei je op met een witte meerderheid, in tegenstelling tot Suriname. Dat leidt tot een héél andere verbinding. Gezien je positie als minderheid kun je het je niet permitteren om de verschillen te benadrukken. Je laat je wegspelen als je in je eigen creoolse, hindostaanse, Marokkaanse, Turkse of Indonesische hokje blijft hangen. Daarom ben ik voorstander van het begrip ‘mensen van kleur’. Alle groepen die niet wit zijn, hebben met dezelfde shit te maken. Ik kan het weten, want ik word vaak voor Marokkaan aangezien. Met een gemeenschappelijk blok kun je die shit bevechten. Als ‘mensen van kleur’ daarbij helpt: prima.”

Woorden horen bij identiteit – en vice versa. Raul noemt zich een „Amsterdamse Surinamer”, ook al heeft hij nooit in Suriname gewoond. Leo noemt zich „Surinamer”, ook al woont hij al meer dan vijftig jaar in Nederland. Maar zich identificeren als ‘Afrikaan’, zoals sommige Surinamers doen, dat doet hij nadrukkelijk níét. „Ik ben iemand uit het Caraïbisch gebied.”

Raul Balai: „Ik vind het juist positief om jezelf te zien als onderdeel van een pan-Afrikaaanse gemeenschap. Als je zegt ‘ik ben geen Afrikaan’, speel je in op de hokjes waarin mensen van kleur worden gezet. Jij erkent toch ook je Afrikaanse afkomst?”

Leo Balai: „Op het moment dat je zegt ‘ik ben een Afrikaan’, loop je juist het gevaar dat je een soort zwart racisme kweekt. Zo van: wij zwarte mensen zijn allemaal hetzelfde en steunen elkaar.”

Op het moment dat je zegt ‘ik ben een Afrikaan’, loop je juist het gevaar dat je een soort zwart racisme kweekt. Zo van: wij zwarte mensen zijn allemaal hetzelfde en steunen elkaar. Leo Balai vader van Raul

Raul Balai: „Dit is echt een verschil tussen onze generaties. ‘Wit’ en ‘zwart’ zijn politieke identiteiten, het zijn geen werkelijke gegevens. Daarom schrijf ik ‘Zwart’ ook met een hoofdletter.”

Leo Balai: „Maar waarom zouden wij elkaar betitelen als Afrikanen?”

Raul Balai: „Omdat je in de huidige machtsstructuur op je uiterlijk wordt beoordeeld. De dominante groep, de witte mensen, moet gaan inzien dat zij onderdeel zijn van die structuur. ‘Ik zie geen kleur’ is een van de meest racistische dingen die je kunt zeggen. Terwijl de mensen die dat zeggen, denken dat het een uiting is van humanisme en ruimdenkendheid. ‘Afrikaans’ of ‘zwart’ zeggen, betekent niet dat Caraïbische mensen hetzelfde zijn als Oost- of West-Afrikanen. Maar het systeem van kolonialisme en racisme is een goede reden om extra verbonden te zijn.”

En dan het gevoeligste begrip van allemaal: het ‘n-woord’. Het gebruik ervan zou strafbaar moeten worden, zo staat in een brief die belangengroepen als NiNsee en Kick Out Zwarte Piet naar het kabinet stuurden. Geen goed idee, vinden vader én zoon. „Dat je dat woord niet zonder context hoort te gebruiken in een publieke discussie: helemaal mee eens”, zegt Raul. „En op schrift kun je er sterretjes overheen zetten. Maar moet het strafbaar worden als ik een kunstwerk ‘De neger’ zou noemen? En wordt het draaien van hiphop, met n-woorden hier en n-woorden daar, straks verboden?”

Leo Balai: „Wij hebben samen de film I am not your Negro gezien, over James Baldwin. Kan die straks ook niet meer?”

Raul Balai: „Malcolm X gebruikte het woord ‘Negro’ ook. Gaan we dat dan wegbliepen?”

Doorwerking in het nu

Terug naar de slavernij-excuses. Dat de weg erheen is uitgelopen op chaos – daar bestaat geen twijfel over. Maar als het opnieuw kon, hoe had het proces er volgens vader en zoon Balai dan uit moeten zien? Raul begint over het advies van de Dialooggroep Slavernijverleden uit 2021, dat de opmaat vormde tot de excuses van het kabinet. „In dat advies staat: de staat zou pas excuses moeten maken als zowel overheid als burgers het slavernijverleden ten volste begrijpen, en de doorwerking ervan in het heden en de toekomst ook. Pas dan zijn excuses oprecht. Maar uit alles blijkt dat er op dit moment nog geen enkel besef is. De Toeslagenaffaire. Het rapport over racisme bij Buitenlandse Zaken. Het feit ze een zwarte man als minister Weerwind naar Suriname willen sturen om de excuses toe te lichten. De overheid wil een eerste stap zetten naar bewustwording. Maar ik denk dat ze er verstandig aan zou doen eerst dat proces te doorlopen.”

Leo Balai: „Als de Tweede Kamer zichzelf serieus neemt, gaat ze eerst op een heel zorgvuldige manier een debat voeren over alle onderdelen van dat advies van de Dialooggroep.”

Lees ook: Gemor in coalitie over slavernijexcuses: ‘Dit hele proces leidt tot onbegrip en onvrede’

Raul Balai: „De helft van het parlement bestaat uit extreem-rechtse halve zolen! Je kunt toch niet verwachten dat zij hierover een serieus debat gaan voeren?”

Eigenlijk zijn de excuses niet het belangrijkste, vinden Leo en Raul Balai. Het draait om wat de overheid doet tegen de doorwerking van de slavernij in het nu. Om herstel. Raul: „Als je de onrust ziet die is ontstaan in de zwarte gemeenschap omdat dit proces niet goed gaat, dan zeg je toch: jongens, we gaan opnieuw met elkaar om tafel, op een open manier?”