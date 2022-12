In Limburg zijn zware criminelen zó de grens over

Reportage

Enver Miki Kolasinac was een populaire volkszanger in Servië. Twee jaar geleden nam hij deel aan Zvezde Granda (Grote Sterren), een talentenjacht op de Servische televisie. ‘Dugo, dugo smo se trazili’ (‘We zijn al heel lang naar elkaar op zoek’) was zijn bekendste smartlap.

Op 9 juni van dit jaar kwam er een abrupt einde aan het leven van de 43-jarige artiest. Bij een garagebox op het Sint-Catharinahof in Buchten in Midden-Limburg, het kerkdorp waar Kolasinac al drie jaar woonde, werd hij om vier uur ’s middags geliquideerd. De moord op de Servische vader van vier kinderen is met raadselen omgeven. De Limburgse politie tast nog steeds in het duister. Arrestaties zijn ook een half jaar na de moord uitgebleven.

Limburg is uitgegroeid tot de provincie waar op Noord- en Zuid-Holland na de meeste moorden worden gepleegd per inwoner. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van september. De afgelopen vijf jaar kwamen in Nederland 649 mensen door geweld om het leven. In Limburg waren het er 48. Gerelateerd aan het aantal inwoners betekent dit voor Limburg een plek in de moord-top-drie.

Lange grens

Tien regionale eenheden telt de Nationale Politie sinds de reorganisatie van het korps in 2013. Het korps van Limburg heeft van al die eenheden de minste agenten. In de zuidelijkste provincie van Nederland werken zo’n 3.000 van de in totaal 63.000 Nederlandse politiemensen.

Maar juist het kleinste politiekorps worstelt steeds nadrukkelijker met de grote misdaad. Politiemensen verklaren dat uit de geografische ligging van de langgerekte provincie. Buitenlandse gangsters voelen zich thuis in Limburg, waar je op de meeste plekken binnen een kwartier over de 351 kilometer lange grens met België en Duitsland kunt vluchten.

Vrijwel alle grote criminele onderzoeken in Limburg hebben een internationale component. De provincie is een logistiek transportcentrum voor Europa en dus ook voor criminelen. „In Limburg kan een cliënt nog makkelijk een discrete loods vinden”, vertelt een ervaren Limburgse strafadvocaat. De raadsman ziet nogal eens dat cliënten in Limburg werken, in België wonen en de criminele verdiensten investeren in Duitsland of in een lekker zonnig land met weinig uitleveringsverdragen. Het maakt misdaadbestrijding niet eenvoudiger.

Limburg breekt criminele records. Vorig jaar ontmantelde de Limburgse politie in Nederweert het grootste crystal meth-lab ooit in Nederland aangetroffen. In de drugsfabriek werd volgens de politie dagelijks honderd kilo methamfetamine geproduceerd, met een handelswaarde van één miljoen euro. Een van de hoofdverdachten is een 29-jarige Limburger die in 2020 met zijn vriendin in Thailand een hoofdrol speelde in het RTL-programma Temptation Island. Het stel verbleef afwisselend in Weert en Dubai. De verdachten zijn door de rechtbank op vrije voeten gesteld in afwachting van een proces.

Limburg is één van de 10 regionale politie-eenheden. In de zuidelijkste provincie van Nederland werken zo’n 3.000 van de in totaal 63.000 Nederlandse politiemensen. Limburg heeft een 351 kilometer lange grens die de provincie deelt met België en Duitsland. Op de meeste plekken kan je binnen een kwartier over die 351 kilometer lange grens vluchten.

Een ander actueel en geruchtmakend politieonderzoek in Limburg richt zich op vier vermoedelijk buitenlandse mannen die in juni op de exclusieve kunstbeurs TEFAF in Maastricht met een moker de vitrine stuksloegen van de stand van de Londense juwelier Symbolic & Chase. Terwijl bezoekers verbouwereerd toekeken, roofden ze sieraden ter waarde van enige tientallen miljoenen euro’s. Op elektrische stepjes maakten ze zich in het heuvelland ongehinderd uit de voeten.

Bij de Limburgse politie zijn dit jaar elf Teams Grootschalige Opsporing (TGO) geformeerd die belast zijn met onderzoek naar ernstige delicten. Een TGO, van gemiddeld 25 rechercheurs, wordt samengesteld bij complexe rechercheonderzoeken. De personeelsformatie van de eenheid Limburg is berekend op drie TGO’s tegelijk. Het zijn er nu bijna vier keer zo veel.

TEFAF-rovers vluchtten op elektrische stepjes in het heuvelland

„In Limburg is het crimineel druk”, zegt de Limburgse recherchechef Danny Frijters. „Omdat we werken aan het oplossen van elf heel heftige delicten gaat bijna al onze algemene recherche capaciteit op aan TGO’s. Het gaat ten koste van de bestrijding van de ‘normale’ zware criminaliteit.” En dat merkt de Limburgse burger ook. „De politie kan minder voortvarend achter inbrekers aan als er eerst een levensdelict moet worden opgelost.”

Het Limburgse politiekorps telt 770 rechercheurs. Die zijn verdeeld over basisteams, districten en speciale afdelingen gericht op bijvoorbeeld de aanpak van cybercrime, kinderporno, kindersekstoerisme, milieucriminaliteit, zedenzaken, financiële criminaliteit, zware misdaad of mensenhandel. Commissaris Frijters is sinds anderhalf jaar hun baas. Hij is met 34 jaar de jongste recherchechef van Nederland en geldt binnen de politie als een talentvolle misdaadbestrijder. De criminaliteit mag Limburg dan over de schoenen lopen, Frijters toont zich onverstoorbaar.

„Ik leef mijn jongensdroom. Absoluut”, zegt hij tijdens een gesprek op het politiebureau in Venlo waar NRC een tijdje mag meelopen om te zien of de Nationale Politie tien jaar na de grootscheepse reorganisatie van het opsporingsapparaat inderdaad de beloofde, meer slagvaardige organisatie is geworden. Succesvoller dan de tijd waarin er nog 25 vrij autonome, regionaal opererende politiekorpsen bestonden die vaak niet al te soepel samenwerkten.

Dat ‘meelopen’ met de recherche is niet altijd even spannend. Opsporingsambtenaren zitten vooral achter een computerscherm. Of ze vergaderen en drinken uit hun kartonnen bakje koffie van Heilige Boontjes, het merk gemaakt door re-integrerende jongeren dat in alle automaten van politiebureaus zit.

Te bescheiden

Boeven vangen en bijdragen aan de veiligheid in de samenleving, daar draait het leven van Frijters om. Hij gaat doorgaans voor zes uur ’s ochtends in Brabant van huis, haast zich voor de files uit naar werkoverleg in een politiebureau in bijvoorbeeld Maastricht, Kerkrade of Heerlen en is gemiddeld pas tussen zes en zeven ’s avonds weer thuis bij zijn gezin. „Ik vind het fijn maatschappelijk relevant werk te kunnen doen. Die behoefte is in de loop der jaren alleen maar groter geworden.”

Waar leidinggevenden bij de Nederlandse politie doorgaans kiezen voor een laag publiek profiel, doet Frijters als ‘sectorhoofd recherche Limburg’ via zijn Instagram-account (bijna 2.400 volgers) openhartig verslag van zijn werk. Hij post geregeld selfies vanuit een politiebureau en schrijft er iets bij over zijn vak.

„Ik wil laten weten wat zich bij de politie afspeelt”, zegt Frijters. „Als je de deuren dichthoudt, wordt de pijn nooit duidelijk.” Een extra moeilijke klus in een uithoek van het land. „Ik denk dat Limburg te ver weg is voor de rest van Nederland. En Limburgers zijn te bescheiden.”

Danny Frijters van politie Limburg.

Foto Merlin Daleman Johan Moeijmakers op het politie bureau van Venlo.

Foto Merlin Daleman Limburgse recherchechef Danny Frijters (34) en Johan Hoeijmakers (56), teamchef zware criminaliteit in Limburg

Foto’s Merlin Daleman

De politie heeft in Limburg niet alleen te kampen met groeiende georganiseerde criminaliteit. Het kost de eenheid ook moeite om op sterkte te blijven en meer divers te worden. Het is Limburg de afgelopen jaren wel gelukt meer vrouwen aan te stellen op vooraanstaande posities. In 2018 werd de eerste vrouwelijke chef van de eenheid benoemd: Ingrid Schäfer-Poels.

Het korps kampt zoals vrijwel alle Nederlandse politie-eenheden met enorme vergrijzing. Een derde van de medewerkers binnen de eenheid Limburg is 55 jaar of ouder. Een Limburger verkast nu eenmaal niet graag.

Door de hoge leeftijd van agenten is „het aantal ‘uitstromers’ aanzienlijk hoger dan de verwachte instroom”, schrijft de Limburgse politie in een vorig jaar opgesteld beleidsdocument. Recherchebaas Frijters is voorstander van het verruimen van wervingsregels. Tijdelijke contracten met deskundigen moeten mogelijk zijn, en de eis van een Nederlands paspoort vindt hij achterhaald. „Als je uit Duitsland of België een goede cybersecurity-expert kunt halen, waarom zou die dan niet als zijinstromer bij de Nederlandse politie kunnen werken?’

Poppenkast

Van alle verzoeken die landelijk binnenkomen voor internationale rechtshulp komt volgens Frijters 44 procent terecht in Limburg. De Limburgse recherche werkt bijvoorbeeld al drie jaar aan een zaak met de codenaam ‘Loup’. Die gaat over de 58-jarige Duitser Thomas Schwarz – een teler van biologische appels in Macedonië – die in november 2019 dood en zwaar mishandeld werd aangetroffen in zijn huis in het Noord-Limburgse Bergen.

Limburg leek hem waarschijnlijk een goede plek om zich schuil te houden voor schuldeisers. De in Zwitserland wonende zakenman Lukas F. zou vervolgens drie Amerikanen – twee oud-militairen en een voormalige sheriff – op de Duitser hebben afgestuurd om een schuld van een paar miljoen euro te innen. Die incassomethode liep gruwelijk fataal af.

„Het is geen bijzonder moeilijke zaak maar we zijn zeer zwaar belast door de internationale verzoeken die we moeten sturen. Dat is een poppenkast, dat wil je niet weten”, zegt Johan Hoeijmakers (56), teamchef zware criminaliteit in Limburg. Hij wijst naar het plafond van zijn Venlose werkkamer: zo hoog is de stapel met rechtshulpverzoeken in deze zaak. De hoofdverdachte Zwitser mag van de rechtbank zijn rechtszaak in vrijheid afwachten, net zoals een van de drie Amerikaanse verdachten.

De sieradenroof op de TEFAF is nog niet opgelost. Foto ANP

De inhoudelijke berechting laat in dit soort strafzaken lang op zich wachten. Niet alleen de politie is druk maar ook de officier van justitie is overbelast. De rechter-commissaris die het gerechtelijk vooronderzoek leidt en beslist over de inzet van dwangmiddelen en de getuigen hoort, heeft ook een overvolle agenda. En het plannen van een zitting in de rechtbank die de strafzaak gaat behandelen is ook geen simpele klus. De strafrechtelijke keten is op vele plekken stevig verstopt.

„Dat merken we absoluut. De strategie van veel advocaten is ook niet meer om aan te tonen dat hun cliënt onschuldig is, maar om te traineren. Langs die weg is strafvermindering te bereiken.”

De stroperigheid van de strafrechtsketen leidt tot veel ongenoegen bij de politie. „Het is megafrustrerend voor rechercheurs dat zaken zo lang duren”, zegt Frijters. „Maar zo werkt ons democratische rechtssysteem nu eenmaal. Ik zie de rechtszaken altijd met vertrouwen tegemoet. Je mag niet cynisch worden.”

Soms haalt Hoeijmakers (36 jaar politieagent) tegenover jonge collega’s herinneringen op over boevenvangen in de vorige eeuw. „Toen kon je als politieman nog goed een korte klap uitdelen.” Die term staat voor een snel succesvol politieonderzoek en veroordeling van een verdachte. Zoiets maakt hij vrijwel niet meer mee. De rechercheur van vandaag verdwaalt onherroepelijk in een moeras van rechtshulpverzoeken.

In de zaak-Schwarz heeft de rechtbank op verzoek van advocaten besloten tot het horen van getuigen in Zwitserland, de VS en Nederland. Het is nog maar de vraag of de verdachten binnen vier jaar na de moord worden berecht.

Een bekentenis is niet genoeg

De meeste opsporingscapaciteit heeft de politie in Limburg het afgelopen jaar besteed aan de ontvoering van de negenjarige Gino van der Straeten uit Kerkrade. Van zijn verdwijning in juni tot de aanhouding van de vermoedelijke ontvoerder en de vondst van het stoffelijk overschot, een goede drie dagen later, was vrijwel de hele Limburgse recherche gemobiliseerd. „De meeste rechercheurs hebben in die dagen in totaal maar een uur of acht geslapen”, zegt Frijters.

De 22-jarige verdachte Donny M. heeft bekend Gino te hebben gedood. „Toch gaat nog steeds de meeste energie van de politie uit naar de zaak-Gino”, zegt Frijters. Het is volgens hem een misvatting dat een zaak is opgelost als er een verdachte is opgepakt die een bekentenis aflegt. „Er zijn nog evenveel rechercheurs met die zaak bezig als toen we Gino vonden. Er moet een waterdicht strafdossier komen.”

De politie wil zeker weten dat de verdachte niet meer op zijn geweten heeft en dat er geen mededaders waren. „Als je de mediahype in deze zaak ziet dan doen er nog steeds complottheorieën de ronde. Achter de ontvoering van Gino zou een heel pedofielennetwerk zitten. ‘De politie beschermt de elite’, hoor je. Als je dan vanuit de hoek van die mensen een kenteken krijgt van een verdachte auto die op een cruciaal tijdstip in de buurt zou zijn geweest, dan kun je als politie niet zeggen: laat maar.”

Er zijn nog evenveel rechercheurs met Gino bezig als toen ze hem vonden

Recherchebaas Frijters noemt het „schrijnend” dat de politie door alle drukte niet kan doen wat de organisatie wil. Zijn rechercheurs zijn nu volledig bezig met zogeheten ‘brengzaken’: er gebeurt iets en je moet als politie aan de slag, incidentgericht opsporen. Dat gaat ten koste van projectgericht onderzoek, de ‘haalzaken’: grote criminelen aanpakken zonder dat er direct een aangifte ligt. „Al onze capaciteit gaat op aan liquidaties, gijzelingen en ontvoeringen. Dat knaagt”, zegt Hoeijmakers.

De tien regionale eenheden van de nationale politie zijn voor het overgrote deel zelfvoorzienend. Alleen voor heel specialistisch werk, zoals infiltratieacties, wordt gebruik gemaakt van de diensten van de landelijke eenheid. Dankzij de nationale politie, die de opsporing efficiënter moest maken, is Limburg naar eigen zeggen wel in staat om beter samen te werken met collega’s in andere eenheden.

„Als de nood hoog is, vind je elkaar makkelijker”, zegt Hoeijmakers. „Als ik vroeger riep: ‘help, ik heb het te druk en ik verdrink’, dan riep mijn buurman meteen hoe druk híj het wel niet had. Niemand hoorde de hulpvraag. Nu krijg je extern maar ook intern sneller te horen: ‘hé, wat heb je nodig, kan ik helpen?’ Dat is echt een voordeel van de Nationale Politie. We hebben meer slagkracht.”

Eenheden van de politie kunnen ook makkelijker met elkaar communiceren, zegt Hoeijmakers. „Werkprocessen zijn gestroomlijnder. Vroeger kon ik echt niet in Eindhoven in het systeem kijken. Dan moest ik de collega’s in Brabant vragen: ‘Wat weten jullie van deze crimineel?’ Nu kan ik zelf alle info bekijken.”

Rigide protocollen

Niet alles is erop vooruitgegaan. Hoe groter de organisatie, hoe meer regels. De Nationale Politie hangt van rigide protocollen en voorschriften aan elkaar, klagen de rechercheurs. „Het zou fijn zijn als we wat flexibeler kunnen werken. Vanuit Den Haag wordt nu veel geregeld en aangestuurd”, zegt Hoeijmakers.

De politie mag zich dan als organisatie hebben aangepast aan nieuwe omstandigheden, ook de onderwereld zat niet stil. Verreweg de meeste van de elf lopende TGO-onderzoeken in zijn eenheid zijn dit jaar nog niet opgelost. „Dat is niet uniek Limburgs”, zegt recherchebaas Frijters. De opsporing van strafbare feiten wordt steeds complexer. Er is voortdurend nieuwe wetgeving, nieuwe jurisprudentie, er zijn nieuwe opsporingstechnieken en de boeven worden mede door het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen ook steeds slimmer.

Frijters zegt dat de schaarste aan mensen en middelen en de overvloed aan zware delicten voortdurend noopt tot het maken van keuzes. „Je schat in hoe kansrijk een onderzoek is en wat de maatschappelijke impact is.”

De zaak-Gino houdt nog altijd veel agenten bezig. Foto ANP

En dan gaat de politie prioriteiten stellen. „Dat wil je liever niet, maar het is de dagelijkse realiteit.” Toch is er geen reden voor bezorgdheid, verzekert Frijters. Vorig jaar werden de grote onderzoeken succesvol afgerond. „En de onderzoeken die we nu draaien hebben kans van slagen. Als ik daar geen vertrouwen in zou hebben, was ik ermee gestopt.”

In het onderzoek naar de moord op volkszanger Enver Miki Kolasinac wacht Limburg op antwoorden uit Servië. De videoclip van Kolasinacs grootste hit toont een zelfbewuste zanger die zich niet laat afleiden door de hooggehakte blondine die hem onophoudelijk zuchtend voor de voeten loopt. Maar veel meer weet de politie niet van de dode. Ook voor zijn buren was de Serviër een grote onbekende, bleek uit een buurtonderzoek. Wie was Kolasinac eigenlijk, wie had het op hem gemunt en waarom? Want niemand wordt zomaar geliquideerd. Ook niet in een kerkdorp in Midden-Limburg.

Tien jaar Nationale Politie

De Nederlandse politie is de laatste decennia regelmatig vertimmerd. De laatste verbouwing dateert van 2013. Toen werd de Nationale Politie gevormd: tien regionale en een landelijke eenheid moesten de politie (63.000 medewerkers) slagvaardiger maken. Volgens de huidige korpschef Henk van Essen is dit goed gelukt. „We zijn criminelen slimmer af door betere samenwerking in de opsporing. We kunnen nu ook sneller opschalen bij crises”, zei hij in november op het tiende verjaarsfeestje. Het vertrouwen in de politie is volgens hem hoog. Alleen intern moet de „sociale veiligheid” nog worden verbeterd.

Bron kaart Limburg: CBS, Openstreetmap, TravelTime API