De kristallenkweker die bij toeval astronaut werd

‘Kristallen kweken is een beetje als tuinieren. Je geeft je planten water, kijkt hoe het gaat. Is het te droog? Te nat? Je hebt er wel geduld voor nodig.”

Een leven lang wijdde chemisch technoloog Lodewijk van den Berg zich aan zijn wetenschappelijke passie: uitzoeken hoe kristallen ontstaan uit damp of een oplossing, kristalliseren dus. Min of meer per ongeluk werd hij daardoor de eerste Nederlander in de ruimte, al was hij niet officieel de eerste Nederlandse astronaut. Toen hij op 29 april 1985 opsteeg in de space shuttle Challenger, had hij al tien jaar een Amerikaans paspoort. De Nederlander Wubbo Ockels vloog later dat jaar.

„De vraag wie de eerste Nederlander in de ruimte was, vond hij niet erg interessant’, zegt zijn jongere broer Peter van den Berg (1938), die ook de observatie van zijn broer over kristallen kweken en tuinieren memoreert. „Hij vond de nadruk op de individuele prestatie sowieso overdreven, omdat je zo afhankelijk bent van de invloed van ouders, school, en bredere gemeenschap.”

„Maar Lodewijk heeft zeker genoten van zijn vlucht, en hij vertelde er graag over”, zegt collega-astronaut André Kuipers. Hij ontmoette Van den Berg voor het eerst toen ze samen als astronauten in Middelburg op een podium stonden om over hun ervaringen te vertellen. „Het was een heel bescheiden, nuchtere man, prettig in de omgang en vooral geïnteresseerd in zijn wetenschap.”

In de begintijd van de space shuttle waren er hoge verwachtingen van het kweken van kristallen, nodig voor het ophelderen van de structuur van complexe eiwitten. Materialen als suiker of zout kristalliseren gemakkelijk, maar de zwaartekracht gooit roet in het eten bij complexe eiwitten of bij bijvoorbeeld kwikjodide, Van den Bergs specialiteit. De fragiele kristallen zijgen ineen onder hun eigen gewicht. In de microzwaartekracht van de ruimte heb je daar geen last van.

Onderkoeld

De NASA kwam al snel tot de conclusie dat het gemakkelijker was om een kristalwetenschapper om te scholen tot astronaut, dan andersom. Expert Van den Berg kreeg tot taak een lijst te leveren van acht kristalwetenschappers die zo’n omscholing zouden kunnen ondergaan. Maar hij kwam maar tot zeven, zodat zijn chef zei: zet jezelf er dan ook maar op.

„Dat deed ik dan maar, om een goeie indruk op NASA te maken”, zei hij daarover later, licht onderkoeld. Wonder boven wonder vielen de andere zeven af, en vond de bedachtzame, bebrilde, 53-jarige, niet erg atletisch gebouwde kristalwetenschapper zich terug als payload specialist op het onderdek van de space shuttle Challenger, overigens pas na een pittige astronautentraining.

Hij werkte een week lang in Spacelab, een ruimtelaboratorium dat in het ruim van de space shuttle paste. „Lodewijk was heel onhandig, een familietrekje”, vertelt Peter daarover. „Waar de andere astronauten in acht seconden van de ene kant van Spacelab naar het andere zweefden, deed Lodewijk er 24 seconden over.” Maar hij kreeg het wel voor elkaar om prima kristallen te kweken.

Lodewijk van den Berg werd op 24 maart 1932 geboren in het dorp Sluiskil in Zeeuws-Vlaanderen, als tweede kind van Elsa Stubbe en Gaston van den Berg. Zijn vader was financieel directeur van de kunstmestfabriek die nu onder het concern Yara valt. Hij had naast broer Peter ook twee zussen, Mirjam en Jessonda.

„Het was een warm gezin. Katholiek, maar niet heel streng”, vertelt zijn broer. „Lodewijk was als kind druk, altijd met van alles bezig, en altijd zoek. Mijn moeder vertelde dat hij een tuigje met belletjes droeg, om te kunnen horen waar hij uithing. We hielden konijnen en kippen, waar hij dol op was.” Ook was Lodewijk al bezig met tuinieren. „Tomatenplanten, die zijn niet te moeilijk voor kinderen.”

Explosieven

De oorlog ging grotendeels aan het gezin voorbij, al werd de fabriek gebombardeerd als potentiële bron van explosieven. Lodewijk ging naar het katholieke internaat Rolduc in Kerkrade. „Daarna, in 1949, ging hij chemische technologie in Delft studeren, maar hij was nogal groen. Zijn medestudenten waren oudere jongens die de oorlog bewust hadden meegemaakt.”

Het studentenleven en het lidmaatschap van studentenvereniging Virgiel hielpen Lodewijk zijn draai te vinden. Later loodste hij ook zijn jongere broer het studentenleven in, met studentikoze activiteiten als roeien, feesten en het herbouwen van de sociëteit, naast een voorspoedige, maar wel langdurige studie.

In 1961 verhuisde Lodewijk voor verdere studie naar de Amerikaanse staat Delaware, waar hij zijn toekomstige vrouw Jacqueline Marvel ontmoette. In 1975 promoveerde hij op het kweken van kristallen, en vond hij een baan bij een defensiebedrijf in Californië. Kwikjodidekristallen werden gebruikt om gammastraling te detecteren, van belang voor de detectie van kernproeven tijdens de Koude Oorlog. Om een security clearance te krijgen, moest hij de Amerikaanse nationaliteit aannemen.

„Lodewijk was een goede vriend, al hebben we elkaar niet heel vaak ontmoet”, vertelt collega-astronaut Kuipers. „We hebben vooral ervaringen uitgewisseld: over leven in gewichtloosheid, hoe je slaapt, hoe je beweegt, wat hem was opgevallen.”

Ondanks zijn nuchterheid genoot hij van de toetreding tot het selecte internationale gezelschap van astronauten. „Hij heeft het wel eens vergeleken met de ervaring van moeder worden”, zegt Peter. „Een vrouw kan haar dochter niet écht uitleggen hoe het is om een bevalling door te maken. Maar alle moeders weten van elkaar: jij weet het ook.”

Na zijn ene vlucht van zeven dagen vloog Van den Berg nooit meer. Na zijn pensioen kwam hij vaker in Nederland en groeide zijn bekendheid als ruimtevaarder. „Hij voelde zich ook een Nederlander, een Zeeuw”, zegt Kuipers. Zijn Nederlandse accent in het Engels verdween nooit, op zijn vlucht nam hij een Zeeuwse vlag mee.

In Terneuzen werd het Lodewijk College naar hem genoemd, in Sluiskil verrees een standbeeld bij het voormalige huis van zijn moeder. Ook ‘heeft’ hij een planetoïde: 11430 Lodewijkberg.

Van den Berg ging tot op hoge leeftijd door met onderzoek. Zijn laatste wetenschappelijke publicatie, over kwikjodide-kristallen, verscheen in 2011. Op 16 oktober overleed hij op 90-jarige leeftijd, na een mislukte operatie. Hij laat naast zijn vrouw Jackie, een zoon (Christopher) en kleinzoon (Willem) na. Zijn dochter -Patricia overleed eerder dit jaar.

In deze rubriek elk weekeinde een portret van iemand die recent is overleden.