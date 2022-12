Dat ze een blackamang naar Su wilden sturen om excuses te maken is kaolo Spaans

Laatst las ik me tijdens wat researchwerk voor de Smibanese University in over een merkwaardige tori die nu speelt. Er heerst momenteel namelijk veel controverse rondom de aanstaande excuses omtrent het slavernijverleden. Ze zijn van plan om na bijna 150 jaar (!) excuses te maken hiervoor nadat onderzoek heeft uitgewezen dat dit wel op z’n plaats is. Controverse is er omdat de manier waarop, wanneer en hoe het kabinet deze excuses willen maken op z’n zachtst gezegd merkwaardig is. Deze rubriek is te klein om iedere brok bullshit te belichten, dus zal ik alleen de grootste brokken onder de aandacht brengen, aan de hand van de term ‘Spaans’.

Spaans [bijw.] 1. Moeilijk te vatten 2. Onbegrijpelijke taal 3. Vage gedragingen, bijv: ey je praat Spaans, man. Wat zeg je me eigenlijk? Praat duidelijk! 2. Hij doet altijd Spaans, daarom chill ik niet meer met hem.

Ondanks het feit dat Nederland sinds 1581 onafhankelijk werd na Spaanse heerschappij zeggen die ambtenaren daar in Den Haag maar al te vaak Spaanse dingen. Na lange tijd onderzoeken werd er besloten dat het kabinet aanstaande maandag excuses wil gaan maken.

Om te beginnen is het belachelijk dat er onderzoek aan te pas moest komen om tot excuses te komen. Excuses lijken mij iets intrinsieks, iets wat uit jezelf komt. In plaats daarvan gedragen die ambtenaren in Den Haag zich alsof ze zich van geen kwaad bewust zijn. Best gek, want vanuit hetzelfde Den Haag werd het koloniale bewind voorheen aangestuurd, waar er vanaf 1806 tot 1959 zelfs sprake was van het ministerie van Koloniën. Maar het belachelijkst van alles is toch wel dat ze ene minister Weerwind van Rechtsbescherming naar Su wilden sturen, een man die zelf Surinaams is, om deze excuses te doen in naam van Nederland.

Waarom wij Smibanese sprekende zulke shit Spaans noemen is omdat het Spaans een taal is die in no way lijkt op zowel het Smibanese als het Nederlands. Wij hier in Nederland praten Nederlands, en omdat we dit gezamenlijk doen kunnen we elkaar bij voorbaat beter begrijpen. Het Smibanese is hiernaast een herinterpretatie van het Nederlands, dus ook dat valt op zich snel te begrijpen. Maar soms komt het voor dat iemand bepaalde shit zegt die zo onbegrijpelijk is dat het lijkt alsof er een vreemde taal wordt gesproken. In zo’n geval zeggen wij in het Smibanese dat zo iemand Spaans praat. Hiernaast is het ook mogelijk dat je Spaans dóét, en in zo’n geval ben je aan het debiliseren.

Dat men vanuit het kabinet tot zulke idiote besluiten kon komen is de definitie van Spaans gedrag. Vooral dat ze een blackamang wilden sturen om excuses te maken is kaolo Spaans. Dat Rutte of de koning zelf niet de noodzaak voelen om te gaan verbaast me niet eens, maar als je een Surinamer wilt sturen dan neem je die tori niet yusu, en als dat het geval is moet je die excuses ook gewoon skippen aangezien die toch al 150 jaar uitblijven. Volgens de Smibologische wetenschap ben je Spaans wanneer je dingen doet die niemand begrijpt. In zo’n geval word je niet verstaan, net alsof je ver staat.