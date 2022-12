Hoe voorkomen Messi en Mbappé dat ze bezwijken onder de druk van de WK-finale?

De Braziliaanse ploeg heeft net geluncht in het luxueuze hotel Château de Grande Romaine, in de bossen iets ten zuidoosten van Parijs. Het is rond twee uur, zondag 12 juli 1998. Spelers gaan naar hun kamers, om even te rusten. Die avond, klokslag negen uur, zullen ze een van de grootste wedstrijden van hun leven spelen. De finale van het WK voetbal, tegen gastland Frankrijk.

Ze zien elkaar als bloedbroeders, linksback Roberto Carlos en spits Ronaldo Luís Nazário de Lima – kortweg Ronaldo. Ze zijn vaste kamergenoten bij de nationale ploeg – ook vandaag, in kamer 290. Ronaldo (21) is de nieuwe ster van het internationale voetbal. Met zijn explosieve sprints verandert hij, volgens een ploeggenoot, de snelheid van de sport. Die combinatie met zijn doelgerichtheid maakt hem levensgevaarlijk voor tegenstanders. Zijn bijnaam: O Fenômeno.

Die avond zullen de verwachtingen van 170 miljoen Brazilianen voornamelijk op Ronaldo’s schouders rusten. Met zijn momenten van exceptionele klasse is Ronaldo de speler die het verschil kan maken. Die druk voelt hij. In Brazilië, waar voetbal een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de cultuur en maatschappij, zou een nederlaag in de finale voelen als verlies in de eerste ronde.

Midden in een verhaal stopt Ronaldo opeens met praten. Roberto Carlos ziet het gebeuren. Stuiptrekkingen. Schuim uit zijn mond, kaken stijf op elkaar. Zijn lichaam schudt, liggend op een eenpersoonsbed in een hoek van de kamer. Carlos schreeuwt om hulp, teamgenoten een paar deuren verderop horen de paniek.

Aanvaller Edmundo pakt Ronaldo vast, terwijl verdediger César Sampaio zijn vingers in de mond steekt om zijn tong los te maken en te voorkomen dat hij die inslikt. Enkele minuten is Ronaldo buiten bewustzijn, tot hij rustig in slaap valt. Om de paar minuten kijken aangeslagen ploeggenoten of het wel goed gaat. Eenmaal wakker, heeft hij veel pijn en hoort Ronaldo wat er is gebeurd. Hij zal die avond niet spelen, vertelt de teamarts hem.

Potje dammen of schaken

Vertaald naar het hedendaagse voetbal, is het alsof Lionel Messi of Kylian Mbappé – topspelers van Argentinië en Frankrijk – instort en deze zondag ontbreekt in de WK-finale. Het WK voetbal is eens in de vier jaar en die lage frequentie maakt de wereldtitel zo speciaal, zo gewild. Met een voetbalcarrière die vaak maar vijftien tot twintig jaar duurt, zijn de kansen spaarzaam.

Het is die ene wedstrijd die een loopbaan kan tekenen – negentig minuten op een mensenleven. Eén wereldkampioen, nooit twee. Die spanning zal zondag worden gevoeld, ongetwijfeld door Messi (35), bij zijn tweede poging op de titel – in 2014 verloor hij de finale tegen Duitsland. Over vier jaar is hij er niet meer bij.

Vier jaar terug keken meer dan 1,1 miljard mensen de finale – op een wereldbevolking van toen ruim 7,5 miljard. De belangen, de hoop van een natie, de zelfopgelegde druk – waar ligt de grens wat de psyche van een voetballer aankan? En hoe kan je ermee omgaan?

„Positieve stress is goed”, zegt Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit. Die spanning maakt dat je op scherp staat, klaar om te pieken, helemaal opgeladen en alert. Je brein zorgt ervoor dat allerlei emoties deels worden uitgeschakeld. „Je gaat voor een doel, laat je niet afleiden.”

Een risico is „chronische stress”: de spanning die gedurende het toernooi zó oploopt, dat je de controle over je emoties kwijtraakt als het niet goed gaat. Normaal redeneren lukt dan minder. Dit was zichtbaar in de kwartfinale tussen Argentinië en Nederland, met één rode en vijftien gele kaarten een van de onsportiefste WK-duels ooit.

Door een potje te dammen of te schaken, kan je de stress in aanloop naar wedstrijden deels wegnemen, zegt Scherder. „Dat zijn mentale inspanningen die de netwerken flink activeren waarmee je controle kunt houden. Dus niet alleen maar piekeren over de wedstrijd, maar nog even cognitief aan de gang.” Je favoriete muziek draaien kan ook een goede afleiding zijn.

Het is mogelijk dat je bij ernstige stress ‘out’ gaat, zegt Scherder. Zo wordt het lichaam beschermd. „Als de spanning hoog oploopt, zorgt het lichaam dat je even flauwvalt, waardoor die stress niet meer die impact kan hebben.” Of dit destijds bij Ronaldo het geval was, is onduidelijk.

Stilte in de spelersbus

Met ploegarts Lídio Toledo arriveert Ronaldo rond vijf uur bij de Lilas-kliniek in Parijs, vier uur voor de aftrap. De pijn is inmiddels gezakt. Ronaldo, die niet wil accepteren dat hij die avond niet speelt, ondergaat verschillende medische tests na zijn aanval. Daaruit komt niks vreemds naar voren, hij zou in orde moeten zijn.

Hij wordt al gemist. Normaal is het een en al vrolijkheid met sambamuziek in de bus van de Braziliaanse ploeg, maar die sfeer is ver te zoeken nu ze van het hotel koers zetten naar het Stade de France in het noorden van Parijs. Buiten wordt het steeds drukker met fans. Binnen is het stil. Spelers zijn ongerust, vragen wat er is gebeurd.

‘Match no. 64’, staat op het wedstrijdformulier – de 63 WK-duels in de vier weken ervoor staan in de schaduw van deze. Achter alle bekende namen van het Braziliaanse team prijkt een vinkje. Linksback Roberto Carlos, aanvoerder Dunga, de verfijnde spelmaker Rivaldo. Een kruisje staat bij nummer negen, Ronaldo.

Als de opstelling rond acht uur wordt verspreid onder journalisten en tv-commentatoren, ontstaat lichte chaos. Opgewonden verslaggevers proberen te achterhalen wat er aan de hand is. De Braziliaanse legende Pelé kijkt verward om zich heen in de commentaarbox, hij heeft ook geen idee.

De Fransen vermoeden dat ze bespeeld worden, dat Brazilië bewust mist creëert rond hun beste speler. Als reden voor Ronaldo’s afwezigheid wordt een enkelblessure gegeven, die hij zou hebben opgelopen in de halve finale tegen Nederland vijf dagen eerder in Marseille.

Iets na kwart over acht volgt een update. Nieuwe opstelling. Ronaldo begint toch. Edmundo, die zes uur eerder nog hielp toen Ronaldo out ging, moet plaatsmaken.

Alleen de juiste dia’s

Spanning zorgt voor vermijdend gedrag, wat bij voetballers betekent dat ze minder creatief zijn en minder risico’s durven nemen, zegt Annemieke Zijerveld. Als klinisch psycholoog werkt ze veel in het voetbal, ze begeleidt onder anderen international Denzel Dumfries. Door die spanning zijn finales vaak aftastend – en daarmee saai voor de neutrale kijker.

Zij probeert angst weg te nemen door spelers op een bepaalde manier te „programmeren”. De kwaliteiten van een voetballer, zoals duelkracht of snelheid, brengt ze nadrukkelijk onder de aandacht in een gesprek kort voor een wedstrijd, zodat die kwaliteiten „vooraan in het brein staan”.

Het brein kan je zien als een ouderwetse dia-lade, zegt ze. Als een speler in een bepaalde spelsituatie komt waar die duelkracht of snelheid nodig is, moet meteen die eerste dia aan gaan. „We halen alle ruis eruit. Alleen de juiste dia’s zitten erin.” Dat mechanisme zag ze terug bij Dumfries in de achtste finales van het WK tegen de Verenigde Staten, waarin hij scoorde en twee assists gaf. „Zodra er diepte was en hij een actie kon maken, hoefde hij er niet over na te denken en deed hij het meteen. Dat heeft heel erg met dat programmeren te maken.”

Een trauma geboren

Even na acht uur loopt Ronaldo het Stade de France binnen, waar hij bondscoach Mário Zagallo aanspreekt. „Ik moet spelen, alsjeblieft. Ik ben naar het ziekenhuis geweest, alles is in orde. Dit is de finale, ik ben oké.” Zowel Zagallo als ploegarts Toledo gaat er niet voor liggen. „Stel je voor dat ik hem had tegengehouden en Brazilië zou verliezen. Dan had ik op de Noordpool moeten gaan wonen”, zegt Toledo later.

Opeens zien zijn ploeggenoten hem in de kleedkamer. Hij speelt, dus toch. Door alle consternatie verschijnt Brazilië niet voor de warming-up, wat zeer ongebruikelijk is. Als de ploeg rond tien voor negen klaarstaat in de catacombe houden de Brazilianen elkaars hand vast en lopen in een lang lint het veld op – Ronaldo als laatste. De camera vol op hem gericht.

Teamgenoten denken even dat hij dood is, als Ronaldo na een half uur hard botst met doelman Fabien Barthez. Maar het valt mee. Brazilië, titelverdediger en topfavoriet, is zichzelf niet. Ronaldo komt nauwelijks in het spel voor, terwijl Zinédine Zidane de Fransen nog voor rust op 2-0 kopt.

Beide goals vallen uit een hoekschop, wat de slechte organisatie bij Brazilië blootlegt – dat door spelers geweten wordt aan de chaotische aanloop. Bij de tweede goal van de Fransen mist Ronaldo timing, in zijn poging de corner weg te koppen. Brazilië verliest met 3-0, een van de grootste nederlagen van het land op een WK. Een trauma is geboren.

Zo gewoon mogelijk doen

In de kleedkamer wordt keihard Frans Duijts en André Hazes gedraaid om de boel op te zwepen, net als eerder in het toernooi. Maar veel was anders, 11 juli 2010 in Johannesburg, alleen al door de aanwezigheid van Nelson Mandela in het stadion. Waar het ’m precies in zat, vindt oud-bondscoach Bert van Marwijk nog altijd lastig te zeggen. Hij merkte dat Oranje onder te grote spanning stond voor de WK-finale tegen Spanje.

Hij probeerde dat weg te nemen door veel hetzelfde te doen als in de eerdere wedstrijden, zoals het tactisch plan. En „door zo gewoon mogelijk te doen”. Maar: „Wij deden niet die dingen die we normaal deden.” Die spanning kan in één keer van je af vallen, merkt hij op, „na een goal bijvoorbeeld”.

De afloop is bekend: de grote kans van Arjen Robben, gestuit door keeper Iker Casillas. En de goal van Spanje in de verlenging.

Het helpt niet dat Oranje drie dagen voor de finale het Sandton Hilton Hotel in Johannesburg moest verlaten, al vier weken hun uitvalsbasis. Ze hadden maar tot de halve finale geboekt. Iedereen voelde zich daar op zijn gemak. In het nieuwe onderkomen „zag ik al gelijk dat het mis was”, zegt Van Marwijk. „Dat was een ongelofelijk rumoerig hotel, veel fans stonden binnen. De jongens vlogen gelijk hun kamer op, die heb ik alleen nog maar gezien bij het eten en de teambesprekingen.”

Die verhuizing, zegt Van Marwijk, brak hun ritme. Zo’n verandering kan zeker van invloed zijn op de wedstrijd, zegt psycholoog Zijerveld. „Ritme maakt voorspelbaar, neemt stress weg.”

Rechtzetten wat misging

De wildste verhalen gaan rond over de inzinking van Ronaldo, na de finale in 1998. De Fransen zouden hem hebben gedrogeerd. Nike, dat twee jaar eerder een sponsordeal van 160 miljoen dollar sloot met de Braziliaanse bond, zou druk hebben uitgeoefend dat Ronaldo moest spelen. Een injectie met een verdovingsmiddel tegen een knieblessure zou verkeerd zijn toegediend. Het Braziliaanse congres stelt een onderzoek in, dat weinig oplevert. Wat er precies is gebeurd, is nog altijd niet duidelijk.

Ronaldo is bang, op de middag voor de WK-finale in 2002 tegen Duitsland in Yokohama. Hij denkt aan vier jaar eerder. Wil rechtzetten wat toen misging. Als ploeggenoten na de lunch gaan rusten, zoekt hij een paar spelers om de tijd mee te doden. Hij wil niet alleen zijn, niet slapen. Hij praat veel met reservekeeper Dida, speelt minigolf op de hotelgang.

Die avond verslaan ze Duitsland, door twee goals van Ronaldo. Nog altijd de laatste wereldtitel van Brazilië.

Dit artikel is mede gebaseerd op artikelen in The Guardian, El País, NRC, CNN en de documentaires Lineker in Brazil: The Beautiful Game (BBC) en Brazil 2002: The Real Story