Afval als performancekunst in de straten van Kinshasa

In steden in Nederland heb je op straat stilstaande levende standbeelden. In Kinshasa heb je bewegende levende beelden. Performancekunstenaars hullen zich in kostuums gemaakt van afval; elk pak vertelt een eigen verhaal. Zo loopt Shaka Fumukabaka in een kostuum dat hij gemaakt heeft van afgedankte en incomplete plastic poppen. Ingedeukte hoofden, benen, armen vormen samen het pak. „Ik maak mensen er bang mee”, vertelde hij aan de Duitse tv-zender ARD. „Het is de angst die ik als kind ervoer tijdens de oorlog in oost-Congo. De oorlog is een monster dat ik nog steeds met me meedraag.” Telkens als hij het pak draagt draagt hij uit wat hij zelf heeft beleefd als kind.

Zo loopt afval en geschiedenis door de straten van de Congolese hoofdstad Kinshasa. Shaka is maar een van de vele voorbeelden. De straatkunstenaars willen een maatschappelijk probleem onder ogen brengen: de een levert kritiek op de westerse massaconsumptie die ook Congo in haar greep krijgt en op het afval uit het westen dat in Kinshasa in vuilnishopen is terug te vinden, de ander wil met het kostuum vervuiling aan de kaak stellen of geweld, zoals Shaka Fumukabaka.