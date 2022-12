Adriano Pedrosa benoemd als curator Biënnale van Venetië

De directie van de Biënnale van Venetië heeft de Braziliaanse curator Adriano Pedrosa benoemd tot samensteller van de zestigste editie van de tentoonstelling, die in 2024 gehouden zal worden. Hij is de eerste Latijns-Amerikaanse curator die die taak op zich mag nemen, tevens de eerste curator van het Zuidelijk Halfrond.

Pedrosa is op dit moment artistiek directeur van het Museu de Arte in São Paulo, waar hij tentoonstellingen maakte met kunstenaars als Tarsila do Amaral, Beatriz Milhazes en Wanda Pimentel. Eerder werkte hij voor grote kunstfestivals als de Istanbul Biënnale, de Shanghai Biënnale en de São Paulo Biënnale.

De Biënnale van Venetië zal in 2024 plaatsvinden van 20 april tot 4 november. De laatste editie, samengesteld door Cecilia Alemani, sloot afgelopen zomer af met een recordaantal bezoekers in de 127-jarige geschiedenis van de Biënnale. Meer dan 800.000 toegangskaarten werden verkocht en ruim 22.000 journalisten en mensen uit de kunstwereld bezochten de voorbezichtigingsdagen. Dat is een toename van 35 procent ten opzichte van de edities voor de coronapandemie.