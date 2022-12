A7 bij Sneek mogelijk maanden dicht vanwege door grondwater omhooggeduwd wegdek

De A7 tussen het Friese Joure en Sneek blijft voor onbepaalde tijd in beide richtingen dicht. Dat komt doordat een stuk wegdek, ter hoogte van Uitwellingerga, door het grondwater omhoog is geduwd. De schade is zo groot dat er geen verkeer meer overheen kan, meldt Rijkswaterstaat vrijdag. Mogelijk gaat het herstel „enkele maanden” duren.

Woensdag werd de weg afgesloten omdat een deel van het wegdek in Prinses Margriettunnel omhoog kwam, waardoor een soort drempel ontstond. Ook is het asfalt op verschillende plekken gebroken en brokkelt het af.

Een dag later werd duidelijk dat grondwater de schade heeft veroorzaakt. Door de druk van het water is een deel van de tunnelbak omhooggekomen. Een tunnelbak is een betonnen bak die lager ligt dan de omgeving en aan de bovenkant niet gesloten is. De tunnelbak bestaat weer verschillende stukjes, tunnelmoten genoemd, die dankzij grondankers op hun plaats blijven. Volgens Rijkswaterstaat is het „zeer waarschijnlijk” een paar van deze dat grondankers door de druk zijn afgebroken.

Bij eerdere inspecties in de tunnel is Rijkswaterstaat nooit op schade aan grondankers of de tunnelbak gestuit. De komende tijd gaat Rijkswaterstaat alle ankers van de tunnel controleren en de schade herstellen. Afhankelijk van wat ze tegenkomen, gaat dat enkele maanden duren. Om te voorkomen dat het asfalt in de tussentijd nog verder omhoog komt, zijn 1.700 grote plastic zakken gevuld met zand op het wegdek neergezet. Deze moeten tegendruk bieden.