Afgelopen nacht onrust in Nederlandse steden na verlies Marokko, 14-jarige jongen overlijdt in Frankrijk

Het verlies tegen Frankrijk van Marokko in de halve finale van het WK voetbal heeft op sommige plekken in het land tot onrust geleid. In Amsterdam was afgelopen woensdag- op donderdagnacht een noodbevel van kracht, nadat meer dan honderd mensen in de wijk Osdorp de confrontatie opzochten met de politie. De politie heeft in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag in totaal negentien mensen gearresteerd — het leeuwendeel in Rotterdam.

In Rotterdam heeft de Mobiele Eenheid (ME) groepjes jongeren weggejaagd van de West-Kruiskade en het Kruisplein in het centrum van de stad. Mannen staken daar vuurwerk af, blokkeerden de straat en een enkeling gooide stenen naar de politie. Ook werd een omstander mishandeld. Het slachtoffer liep een gebroken neus op, meldt de politie. In Den Haag en Utrecht verliep de avond gemoedelijker, met vuurwerk en getoeter. In Utrecht werd gedanst en er werden hapjes uitgedeeld.

Dode in Frankrijk

Ook in Frankrijk — waar de grootste groep Marokkanen buiten Marokko woont — liepen de emoties hoog op. In de zuidelijke stad Montpellier is een 14-jarige jongen om het leven gekomen tijdens ongeregeldheden. Hij werd geschept door een auto die aan relschoppers probeerde te ontkomen en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Op sociale media is te zien dat een auto met een Franse vlag wordt aangevallen door een groep mensen. De automobilist slaat op de vlucht en rijdt meerdere mensen omver. De politie heeft de auto verlaten teruggevonden en is bezig met onderzoek, dat melden de Franse autoriteiten.