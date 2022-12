WHO: toename coronabesmettingen China geen gevolg van versoepelingen

De toegenomen coronabesmettingen in China zijn geen resultaat van het opgeheven zero-Covidbeleid. Dat zei de directeur van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, Mike Ryan, woensdag tijdens een persconferentie. Volgens Ryan was het virus al „fors aan het verspreiden” voordat de Chinese overheid de coronamaatregelen versoepelde. Volgens Ryan is het van groot belang dat het land zo snel mogelijk meer gaat vaccineren.

Ongeveer een week geleden introduceerde de Chinese overheid een nieuw covidbeleid, waarmee een einde kwam aan het beruchte zero-Covidbeleid. De versoepelingen werden aangekondigd na landelijke protesten tegen het zero-Covidbeleid. Sinds de versoepelingen lijkt het aantal besmettingen echter sterk toe te nemen.

Ook de Chinese iPhone-producent Foxconn kondigt donderdag aan de meeste coronamaatregelen in de fabriek te gaan versoepelen. Zo zijn werknemers niet langer verplicht om zich alleen te verplaatsen tussen hun slaapzalen en de campus en worden de horeca-gelegenheden weer geopend. Na een corona-uitbraak besloot Foxconn half oktober dat 200.000 medewerkers in lockdown moesten op het fabrieksterrein, werknemers die moesten isoleren kregen niet doorbetaald. Eind november kwamen duizenden werknemers van de fabriek in opstand tegen het strenge coronabeleid.

Asymptomatische gevallen

In China neemt de onrust over de coronabesmettingen toe: in apotheken in meerdere grote steden en in online winkels zijn medicijnen en testkits uitverkocht. Meerdere winkels hebben inmiddels een limiet ingesteld op het aantal producten dat klanten mogen kopen. Ook medicijnfabrikanten hebben aangekondigd hun productie flink op te schroeven.

Sinds de versoepelingen lijkt de overheid minder grip te hebben op de exacte hoeveelheid besmettingen in het land. Woensdag meldde de Nationale Gezondheidscommissie (NGH) dat asymptomatische gevallen niet langer worden geregistreerd, omdat mensen zonder klachten zich minder vaak zouden laten testen. Voor 14 december meldde China 2.000 nieuwe symptomatische coronabesmettingen, vergeleken met 2.291 nieuwe besmettingen een dag eerder, maar het daadwerkelijke aantal kan hoger zijn. Twee weken voordat de maatregelen werden versoepeld, 24 november, meldde China nog een recordhoeveelheid coronabesmettingen: binnen 24 uur werden 31.444 nieuwe coronagevallen gemeld.

