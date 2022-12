Waarom de spanningen oplopen tussen de EU en de VS

Vandaag komen de 27 EU-lidstaten bij elkaar om te praten over een belangrijk klimaatplan van de Verenigde Staten. Dat plan, bedoeld om de klimaatdoelen van 2050 te halen, heeft grote gevolgen voor de Europese industrie. EU-correspondent Clara van de Wiel ziet hoe de spanningen tussen Europa en de VS oplopen.

