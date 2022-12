VSCD Oeuvreprijs voor cabaretier Tineke Schouten

Cabaretier Tineke Schouten heeft donderdagavond in het DeLaMar Theater in Amsterdam, na afloop van haar jubileumshow Dubbel, de VSCD Oeuvreprijs ontvangen. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) kent deze prijs toe aan Schouten omdat ze „een geweldige vakvrouw” is en „de koningin van de typetjes, die met haar lange loopbaan een icoon in de Nederlandse theaters is geworden”.

De 68-jarige Schouten wordt geroemd als „een vakvrouw die haar gelijke niet kent” en „een unieke, constante factor in het Nederlandse theaterlandschap”.

De Utrechtse staat inmiddels veertig jaar op de planken en heeft in die tijd 25 voorstellingen gemaakt, waarin ze 5.500 keer optrad. Haar shows zijn ook altijd goed bezocht, volgens de VSCD, met een gemiddelde zaalbezetting van 90 procent en dat is „ongekend hoog”. Dat succes heeft ze bewerkstelligd dankzij een vast en trouw publiek. In totaal heeft ze in die jaren „meer dan vier miljoen” kaarten verkocht.

In haar shows treedt Schouten op met typetjes, komische liedjes en parodieën op bekende mensen. Haar bekendste type is Lenie uit de Takkestraat. Ook de volkse, Utrechtse Bep Lachebek is een populair type in haar werk.

De oeuvreprijs is voor artiesten of instellingen die „een grote bijdrage aan de podiumkunsten” leveren. Eerdere winnaars waren artiesten als Alexandra Radius & Han Ebbelaar (1989), Ton Lutz (1995), Jirí Kylián (2002), Rudi van Dantzig (2003), Hans Croiset (2004), Freek de Jonge (2008), Youp van ’t Hek (2016), Hans van Manen (2017), Ivo van Hove (2019) en Waardenberg & De Jong (2022). De prijs bestaat uit een kunstwerk van de Nederlandse beeldhouwer, graficus en medailleur Eric Claus. (NRC)

