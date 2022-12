Veroordeling voormalig kindsoldaat Ongwen houdt stand

De voormalige kindsoldaat en commandant van het Oegandese Verzetsleger van de Heer (LRA) Dominic Ongwen is donderdag door het Hof van Beroep van het Internationale Strafhof toerekeningsvatbaar bevonden. De 47-jarige Ongwen werd vorig jaar veroordeeld tot 25 jaar cel voor onder meer moord, marteling en seksuele slavernij in zijn tijd bij het LRA. Die controversiële uitspraak van het Strafhof houdt ook in hoger beroep stand.

Ongwen werd eind jaren tachtig in Oeganda ontvoerd op weg naar school door het rebellenleger van Joseph Kony. Hij groeide uit tot een wrede commandant, tot hij zich in 2014 overgaf. In het LRA van Kony werden (kind)soldaten met een combinatie van tribale en christelijke tradities geïndoctrineerd. Ongwen was hieraan onderhevig, maar heeft als commandant zelf ook een grote rol vervuld in Kony’s schrikbewind.

De initiële veroordeling van Ongwen was omstreden omdat kindsoldaten in de regel door het ICC als slachtoffer worden gezien, ongeacht hun misdaden. De veroordeling van Ongwen zou dus kunnen dienen als precedent om kindsoldaten te vervolgen. Bovendien zegt Ongwen ontoerekeningsvatbaar te zijn geweest in zijn tijd bij het LRA. Hij zou zijn aangezet tot zijn misdaden door de spirituele invloeden van Kony, die zich gedroeg als generaal én profeet.

Het LRA is in 1987 opgericht en vocht meer dan twintig jaar tegen de troepen van de Oegandese president Yoweri Museveni, met als doel een bijbelse staat te stichten. Het rebellenleger zou zeker honderdduizend doden hebben veroorzaakt in centraal-Afrika in die jaren. Tegenwoordig wordt ingeschat dat er nog maar een paar honderd strijders opereren vanuit de Centraal Afrikaanse Republiek en Congo. Joseph Kony is nog altijd onvindbaar.

