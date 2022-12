TomTom werkt samen met Microsoft, Meta en Amazon aan ‘superkaart’

Het Nederlandse techbedrijf TomTom gaat kaarttechnologie bouwen met Amazon, Meta en Microsoft. Een nieuw consortium van deze bedrijven, Overture, verzamelt de ingrediënten voor een „wereldomvattende superkaart”. „We willen Google Maps voorbij”, zei TomTom-topman Harold Goddijn donderdag in een toelichting op de aankondiging.

De locatie van je hotel, het adres van een winkel, de naderende taxichauffeur, de fietsbezorger of de bus in je OV-app: digitale kaarten zijn onmisbaar voor online diensten.

Veel bedrijven gebruiken daarvoor Google Maps of het openbronalternatief, OpenStreetMap. Die laatste is gratis in gebruik maar niet foutenvrij en weinig flexibel, aldus Goddijn. Er is volgens hem behoefte aan een onafhankelijk kaartalternatief naast Google Maps.

Maar dat lukt TomTom niet alleen, vandaar dat het bedrijf de samenwerking zocht met grote techbedrijven en dataverzamelaars, niet toevallig ook concurrenten van Google.

In 2021 nam Goddijn contact op met Amazon, Meta (moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp) en Microsoft om Overture te ontwikkelen: een verzamelpunt voor databezitters en bedrijven die kaarten gebruiken.

TomTom (jaaromzet 506 miljoen euro, vierduizend werknemers) werd groot met navigatiesoftware en navigatiekastjes. De meeste inkomsten komen uit locatiediensten en licenties aan autofabrikanten; die bouwen TomTom in het dashboard in of gebruiken de kaarten om hun voertuigen deels autonoom te laten rijden.

Afgelopen zomer kondigde het bedrijf een reorganisatie aan waarbij vijfhonderd mensen hun baan verloren. De reden zou zijn dat kaarten nu grotendeels geautomatiseerd gemaakt worden.

Overvloed aan data

Volgens Goddijn verandert TomTom in een databedrijf, hoewel „handwerk om kaarten te maken” nodig blijft: „We hebben in het verleden veel geld gestoken in het verzamelen van data, de nadruk ligt er nu op ervoor te zorgen dat ze op de goede plek staan. Er komt een overvloed aan data beschikbaar; van apps, van zelfrijdende auto’s met slimme camera’s die ‘zien’ waar een verkeersbord staat, van overheden die data willen delen ... Die proberen we op een goede manier bij elkaar te brengen.”

Ook de Overture-partners beschikken over veel locatiegegevens en points of interest. Zo heeft Microsoft volgens Goddijn welkome 3D-informatie over gebouwen en hebben Meta en Amazon bruikbare adresgegevens van bedrijven.

Zowel Meta als Amazon kondigden vorig jaar aan eigen locatietechnologie te gaan bouwen op basis van OpenStreetMap. Microsoft gebruikt al TomTom voor Bing Maps.

Kroonjuwelen

Het dataconsortium, officieel ‘Overture Maps Foundation’, is een stichting die onder beheer valt van de Linux Foundation.

De locatiedata van deelnemende bedrijven kunnen veelal gratis gebruikt worden. Realtime informatie (zoals doorstroming van het verkeer) zit daar niet bij.

Geeft TomTom zijn kroonjuwelen weg? „Nee”, zegt Goddijn. Als andere onlinediensten de Overture-gegevens willen gebruiken, kunnen ze zelf daarmee kaarten gaan bouwen – maar dat blijft een lastige klus. Je kunt het ook tegen betaling door TomTom laten doen. Dan werkt het vanaf dag één.”

Met het dataconsortium hoopt TomTom zijn bereik te vergroten, en tegelijk de ‘rijkheid’ van de kaarten. „Sneller up-to-date en minder fouten”, in de woorden van Goddijn. Ook autofabrikanten zijn volgens hem geïnteresseerd in de extra informatie die er dankzij Overture op het dashboard getoond kan worden.

Google en Apple ‘welkom’

Google (jaaromzet: 257 miljard dollar) is, samen met Here (een digitale kaartenmaker die eigendom is van Duitse autobedrijven), de belangrijkste concurrent voor TomTom. Goddijn gaat „zeker praten” met Booking.com, het techbedrijf dat komende zomer zijn hoofdkantoor op het Amsterdams Oosterdok opent − naast TomTom. Op dit moment maakt Booking.com gebruik van Google Maps.

Google kondigde onlangs aan personeel van navigatie-app Waze en Google Maps samen te voegen, om kosten te besparen. Maar ook Google en Apple (dat nu gebruikmaakt van TomTom-kaartdata) zijn welkom om zich bij Overture aan te sluiten.

Goddijn: „Als er een wereldomvattende superkaart gebouwd kan worden, dan is dit een goede manier om het voor elkaar te krijgen. Het gemeenschappelijke inzicht is dat, als je vooruit wilt in deze wereld, je dat niet in je eentje kan.”