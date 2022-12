Taakstraf na dood jongen door klaphamer in Haaksbergen

De rechtbank in Overijssel heeft donderdag een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden opgelegd aan een man die vorig jaar op oudejaarsdag in Haaksbergen een klaphamer tot ontploffing bracht, waarbij rondvliegende metaalstukjes de dood veroorzaakte van een 12-jarige toeschouwer. Een tweede slachtoffer, een 11-jarig vriendje van het dodelijke slachtoffer, kreeg metaalscherven in zijn onderbenen en is waarschijnlijk voor het leven invalide.

De rechtbank acht bewezen dat de 38-jarige Sebastiaan O. zich schuldig heeft gemaakt aan dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Het Openbaar ministerie had vorige maand een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zeven maanden geëist. De man moet de nabestaanden schadevergoedingen van in totaal bijna 45.000 euro betalen.

Bij een klaphamer klapt een stuk metaal op onderliggend metaal, daar tussenin zit in een bakje een explosief poedermengsel. Zo’n apparaat wordt vaak door liefhebbers in elkaar geknutseld.

O. noemde zichzelf tijdens de zitting een „ervaringsdeskundige” met de klaphamer. Hij ging er midden in een woonwijk mee aan de slag, ondanks het toen vanwege corona geldende vuurwerkverbod, omdat ander vuurwerk, zoals carbidbussen, in de bebouwde kom niet was toegestaan. Over knallen met een klaphamer was in Haaksbergen niets geregeld in de APV.

Lees ook dit interview met de ouders van Bram: ‘Het was geen ongeluk’

Niet opzettelijk

Volgens de rechter had O. het drama niet opzettelijk willen veroorzaken, maar had hij anders kunnen en moeten handelen. Hij had het op Marktplaats gekochte vuurwerkspul tevoren niet getest en ook de verboden springstof (een poeder met kaliumchloraat) gebruikt, zonder na te gaan waar het precies uit bestond.

Bij het bepalen van de strafmaat trok de rechtbank een vergelijking met verkeersongevallen, waarbij zwaargewonde of dodelijke slachtoffers vallen. Dan is een taakstraf meestal het uitgangspunt, ook als er sprake is van „aanmerkelijke schuld” bij de veroorzaker van zo’n ongeval. Een straf die volgens de rechtbank als stok achter de deur dient voor Sebastiaan O., maar ook als waarschuwing voor anderen om niet lichtvaardig met klaphamers en knalpoeder om te gaan: „lichtzinnig gebruik daarvan kan zeer ernstige gevolgen én strafrechtelijke consequenties hebben”.

Het Openbaar Ministerie gaat ook de man vervolgen die de explosieven en toebehoren via Marktplaats had verkocht. Hem wordt ten laste gelegd dat hij zonder vergunning kaliumchloraat had verkocht, volgens het OM een overtreding van de Wet precusoren voor explosieven.

Op de zitting hadden de ouders van de overleden jongen voor een totaalverbod op klaphamervuurwerk bepleit. De gemeente Haaksbergen zegt desgevraagd zo’n verbod te onderzoeken, maar komende jaarwisseling kan een verbod nog niet worden ingevoerd. Voor carbidschieten gelden strenge regels: buiten de bebouwde kom en alleen met vergunning. Voor klaphamervuurwerk gelden nog geen regels, laat staan een verbod.

Lees ook: Dat er iets gruwelijk mis was met de klaphamer, zag Bas O. ‘pas na het opruimen’