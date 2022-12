Slowaakse regering treedt af na motie van wantrouwen

De Slowaakse regering is gevallen nadat een meerderheid van het parlement donderdag voor een motie van wantrouwen stemde. Dat melden Slowaakse media. De motie tegen de minderheidscoalitie van premier Eduard Heger kreeg steun van 78 parlementariërs; het Slowaakse parlement telt 150 zetels. De Slowaakse president zal nu een nieuwe premier moeten benoemen. In de komende periode gaat de huidige coalitie als demissionaire regering verder.

Mogelijk komen er ook vervroegde nieuwe parlementsverkiezingen in het land, zoals verschillende oppositiefracties bepleitten. Zij willen dat de stembussen aankomende zomer opengaan. Voor het uitschrijven van nieuwe verkiezingen is een tweederde meerderheid in het parlement vereist. De volgende parlementsverkiezingen staan nu in februari 2024 op de agenda.

De motie van wantrouwen tegen de zittende regering werd ingedield door de partij Vrijheid en Solidariteit, die in september uit het kabinet was gestapt. Richard Sulík, leider van die partij, bekritiseerde zijn voormalige coalitiegenoten omdat ze in zijn ogen te weinig daadkrachtig optraden tegen corruptie. Ook zou het kabinet te weinig hebben gedaan om de energietarieven te verlagen.

Russisch akkoord

In de vorige coalitie was de inmiddels demissionaire Heger minister van Financiën. De toenmalige minister-president Igor Matovic bekleedde in het kabinet-Heger die functie. Het kabinet van Matovic trad in maart 2021 vanwege de aanschaf van het Russische Spoetnik-vaccin tegen Covid-19, nog voor het Europees Geneesmiddelenbureau dat had goedgekeurd.

Het toenmalige kabinet had een geheim akkoord met de Russen gesloten over de levering van twee miljoen doses, terwijl Matovic naar buiten toe volhield tegen de aankoop van het vaccin te zijn voor het zou zijn toegelaten op de Europese markt.