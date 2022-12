Slachtoffer van covid: jonge baars zwemt zich vast in de duim van een handschoen

Wat zocht die jonge baars in Leiden in een latex handschoen? In ieder geval werd zijn nieuwsgierigheid de vis fataal. Eenmaal met zijn kop tot in het puntje van de duim van de handschoen was er geen weg meer terug. Door zijn naar achter gerichte rugstekels kon hij zich niet meer loswurmen uit de handschoen.

De indrukwekkende foto die de Leidse bioloog Auke-Florian Hiemstra van het onfortuinlijke dier maakte is een van de kandidaten voor de publieksprijs in de internationale wedstrijd Wildlife Photographer of the Year, georganiseerd door het Museum of Natural History in Londen. „Ik maakte deze foto al in augustus 2020”, zegt Hiemstra aan de telefoon. „Toen ik het zag dacht ik meteen: dit is belangrijk. Dat wat ons beschermt is uiteindelijk dodelijk voor de natuur. Vanwege die boodschap heb ik de baars meegenomen en ’s avonds thuis in mijn studiootje op de foto gezet.”

Hiemstra organiseert samen met zijn vriendin Liselotte Rambonnet iedere zondag een tocht om plastic afval uit de Leidse grachten te verwijderen. Iedere week helpen vrijwilligers om vanuit kano’s de boel op te ruimen. Eén van hen trof de verstrikte baars (Perca fluviatilis) aan in het water van de Oude Vest in het centrum van de stad. Het dier figureert ook in een wetenschappelijk artikel in Animal Biology dat Hiemstra over de invloed van covidzwerfvuil op wilde dieren schreef.

„De rommel in de gracht is echt een spiegel van de maatschappij”, zegt Hiemstra. „Al op het moment dat in Nederland de eerste coronabesmetting in Brabant werd gemeld, vonden wij in Leiden al het eerste mondkapje in het water. Sindsdien hebben wij duizenden mondkapjes opgevist, dat neemt de laatste tijd weer af. We zagen eerst de mondkapjes en de handschoenen opkomen, toen de zelftests en daarna de pleisters van de vaccinaties. Dan weet je: de pandemie is bijna voorbij. ”

Hiemstra hoopt dat zijn plaat mensen aan het nadenken zet over het gebruik van plastic wegwerpartikelen. „Deze foto is geselecteerd uit bijna 40.000 inzendingen, dat voelt al haast als winnen”, zegt Hiemstra hoopvol. Stemmen kan tot 2 februari via de site van het Natural History Museum.