Regio Krimpenerwaard wil strijd aan met rivierkreeften, maant minister tot actie

Vijftien partijen hebben landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) opgeroepen de opmars van rivierkreeften in wateren van de Zuid-Hollandse regio Krimpenerwaard een halt toe te roepen. In een donderdag gepubliceerde brandbrief spreken onder meer gemeenten, de provincie Zuid-Holland en natuurorganisaties de minister aan op „zijn verantwoordelijkheid om uitheemse rivierkreeften te bestrijden”.

„Tientallen miljoenen kreeften” veroorzaken „enorme schade” in de regio, aldus de briefschrijvers. Daarom moet minister Adema volgens hen snel en gericht in actie komen. De ondertekenaars constateren dat de huidige aanpak – beroepsvissers mogen sinds 2016 op de kreeften vissen voor commerciële doeleinden – onvoldoende werkt. De kreeften graven holen en gangen in sloten, die leiden tot verzakkende grond en instabiele oevers.

Culinaire import en geleegde aquaria

Het is niet duidelijk hoe de uit Amerika afkomstige rivierkreeften, die wel 15 centimeter lang kunnen worden, in de Nederlandse wateren zijn beland. Een van de zes soorten die de Nederlandse sloten overspoelen is als visaas geïmporteerd en andere soorten zijn waarschijnlijk om culinaire redenen geïmporteerd, zo vertelde Ivo Roessink, onderzoeker aan de Wageningen University & Research eerder aan NRC. Ook zou het legen van aquaria hebben bijgedragen aan de verspreiding van de kreeften.

De invasieve exoten eten onder meer waterplanten, zoetwaterslakken, kleine vissen en insectenlarven. Met name waterplanten, waarvan de hoeveelheid en diversiteit de afgelopen jaren snel terugliep, spelen een cruciale rol in het onderwaterleven. Daardoor wordt ook de biodiversiteit bedreigd: „leeg- en kaalgevreten sloten [zijn] nu stil en levenloos”, aldus de briefschrijvers. Eén vrouwtjeskreeft kan maar liefst 600 eitjes bij zich dragen, waardoor ze zich (gedurende het hele jaar) razendsnel kunnen voorplanten.

Lees ook: Amerikaanse rivierkreeften zijn stressfactoren in de Nederlandse sloten