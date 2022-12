Rechter: kabinet hoeft excuses slavernij niet uit te stellen

Het kabinet mag op 19 december excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Dat oordeelde de Haagse voorzieningenrechter donderdag. Volgens de rechter is het niet aan hem om te oordelen over het moment waarop de staat excuses aanbiedt, omdat het hier gaat om een ethische kwestie. De staat doet iets waartoe hij niet verplicht is. Dat betekent dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op de manier waarop de staat met de kwestie omgaat.

Het conflict draaide om de datum van de excuses voor het slavernijverleden, in een kort geding dat was aangespannen door zes stichtingen, zoals stichting Keti-Koti en de Stichting Eer en Herstel Betalingen Slachtoffers van Slavernij in Suriname.

Hun advocaat, Joancy Breedveld, had betoogd dat de staat moet wachten met excuses, en deze niet op 19 december mag aanbieden. Er moet volgens haar eerst gewacht worden op de resultaten van nog lopend historisch wetenschappelijk onderzoek en er moet eerst een reactie komen op het rapport van de Dialooggroep Slavernijverleden, die werd ingesteld om een maatschappelijke dialoog te organiseren over het Nederlandse slavernijverleden.

De advocaat stelt dat haar cliënten willen dat de datum van excuses wordt verschoven naar 1 juli 2023, de dag dat Nederland 160 jaar geleden formeel de slavernij afschafte (het duurde nog tot 150 jaar geleden voordat er ook in de praktijk een einde aan kwam). Dat er nu al excuses zouden volgen sloeg volgens Breedveld in als „mokerslag bij heldere hemel.” Er werd in de aanloop naar het kort geding nog met de stichtingen overleg gevoerd in het Catshuis, maar dat haalde de kou niet uit de lucht.

Onbehoorlijk bestuur

Volgens de stichtingen doet de regering wat ze wil en wanneer ze dat wil. Hun advocate zegt dat er sprake is van een onrechtmatige overheidsdaad en van onbehoorlijk en onzorgvuldig bestuur. Ze verwijst daarin onder meer naar een artikel in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens: het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven.

Als woordvoerder van de stichtingen kreeg de voormalige Amsterdamse wethouder Hannah Belliot tijdens het geding meerdere keren de hele zaal mee met een stormachtig applaus. Ze zei als woordvoerder van de stichtingen dat 1 juli net als 4 of 5 mei is, een datum die je niet zomaar verplaatst. En, richting de rechter: „Ik houd van dit land, maar het zou me spijten voor de naam van dit land. Ik zou u willen verzoeken de staat deze afgang te besparen.”

De staat voerde aan dat er formeel nog vrijdagochtend in de ministerraad besloten moet worden wat er op 19 december gaat gebeuren, maar merkte wel op dat het een stevig voornemen is om excuses te maken op die dag. „De staat verschuilt zich daar niet achter”, zei landsadvocaat Reimer Veldhuis.

De advocaat benadrukte meerdere keren dat er begrip is voor de gevoelens van de eisers, maar dat het kabinet het belangrijk vindt dat er voor 2023, het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, een reactie namens het kabinet kenbaar wordt gemaakt. Ook zouden andere maatschappelijke organisaties zich wel kunnen vinden in 19 december. En, zo stelt de landsadvocaat: spijt of het moment van spijt kan niet via de rechter worden afgedwongen. Al was het maar omdat juridisch afgedwongen excuses minder waard zouden zijn. Dus is terughoudendheid van de rechter op zijn plek.

Daar gaat de rechter dus in mee. Hij deed zijn uitspraak mondeling, en zal dat later uitwerken. De uitspraak leidde tot onbegrip bij de bezoekers van de Haagse rechtbank. „Stelletje racisten”, riep een van hen. Oud-wethouder Belliot zei na afloop dat ze de excuses niet zal accepteren. „Het is een schande dat de regering dit mensen aandoet die al kwetsbaar zijn vanwege het slavernijverleden.” Advocaat Joancy Breedveld: „Mijn cliënten zullen de excuses zeker niet accepteren. 19 december 2022 is een nieuwe zwarte dag.”