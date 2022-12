Rabobank: economische ongelijkheid tussen regio’s blijft groeien

De economische ongelijkheid tussen de regio’s in Nederland zal de komende tijd opnieuw groeien. Dat voorspelt de Rabobank donderdag in nieuwe economische regioprognoses. Landelijk verwacht de bank volgend jaar een groei van 0,6 procent. Maar het merendeel van de Nederlandse regio’s zal nauwelijks groeien en de verwachting is dat een kwart zal krimpen.

De economische terugval wordt vooral verwacht in regio’s als Zuidwest-Friesland en Zuidoost- en Noord-Drenthe, Gouda, Alphen aan den Rijn, Alkmaar en de IJmond. Volgens de bank komt dat onder meer door een moeilijker vestigingsklimaat. Veel bedrijven, zo stelt de bank, zijn bovendien in de industrie en handel actief. Precies sectoren waar volgend jaar economische achteruitgang wordt verwacht. Daarnaast zijn het regio’s die de afgelopen jaren economisch al minder hard zijn gegroeid.

Regio Eindhoven en metropool Amsterdam zullen dan weer het hardst groeien. Zij zouden hun groei danken aan de gunstige economische ligging. De Rabobank voorspelt voor 2024 landelijk iets gunstigere vooruitzichten voor de economische groei: 1 procent. Maar dat is nog steeds een stuk lager dan afgelopen jaar: 4,2 procent.

Lees ook: De Nederlandse economie gaat krimpend de winter in