Politie: kleine groep is verantwoordelijk voor groot deel incidenten verward gedrag

Een flink deel van de incidenten gerelateerd aan verward gedrag wordt veroorzaakt door een relatief kleine groep. Het gaat om overlast, maar in sommige gevallen ook om (ernstige) misdrijven. De politie pleit ervoor om meer te investeren in de ‘middengroep’ die gemiddeld „twee tot negen keer” betrokken zijn bij dergelijke incidenten.

De politie heeft van 2017 tot en met 2021 886.000 incidenten geregistreerd waarbij verwarde personen zijn betrokken. Bij 535.000 incidenten is een relatief kleine groep van 187.000 mensen betrokken. „Het gros van de meldingen (64 procent) gaat over overlast”, aldus politiechef Martin Sitalsing donderdag in een persverklaring. Andersoortige incidenten zijn ruzie, gewelds- of zedendelicten of een poging tot zelfdoding.

Sitalsing stelt dat de politie in „verreweg de meeste” gevallen van verward gedrag te maken krijgt met iemand die ze daarna nooit meer zien. „Dat zijn niet de personen om wie we ons direct zorgen maken.” De groep voor wie dat wel geldt, bestaat volgens hem uit 65.000 mensen die gemiddeld „twee tot negen keer bij incidenten betrokken zijn”. Een groep van 10.000 mensen kwam meer dan tien keer in aanraking met de politie.

Tussengroep

De politiefunctionaris wil dat het korps meer investeert in de ‘tussengroep’ van 65.000 mensen die twee tot negen keer betrokken zijn bij incidenten met verward gedrag. De groep van ‘veelplegers’ vergt volgens Sitalsing een structurele aanpak, zoals met bijvoorbeeld een gezamenlijk plan, zoals rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meeste incidenten met personen van verward gedrag kwamen in de gemeten periode voor in de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De politie identificeerde verschillende oorzaken voor verward gedrag. Zo kan een gevoel van isolement of eenzaamheid leiden tot verward gedrag.

Sitalsing denkt dat veel van de incidenten te voorkomen zijn door de personen „uit hun geïsoleerde positie” te halen. Hij wijst op gemeenten en de ggz als belangrijke instanties om deoorzaken van gedrag weg te nemen. „Het gebeurt nu nog te vaak dat hulpverlening te laat van de grond komt, onder meer door wachtlijsten in de zorg. Beschikbaarheid is cruciaal voor de oplossing.”