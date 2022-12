Oud-tennisser Boris Becker vrijgelaten uit Britse gevangenis, wordt spoedig land uitgezet

De Duitse oud-tennisser Boris Becker is na acht maanden gevangenisstraf in het Verenigd Koninkrijk vrijgelaten en wordt zo snel mogelijk het land uitgezet. Dat meldt de BBC donderdag. De drievoudig Wimbledonkampioen werd in april veroordeeld tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf wegens faillissementsfraude. Tegen de BBC zegt een woordvoerder van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken dat „elke buitenlander die is veroordeeld voor een misdaad en een gevangenisstraf krijgt, zo snel mogelijk het land uit wordt gezet”.

In 2017 werd Becker officieel failliet verklaard, waarna hij een deel van zijn vermogen had achtergehouden voor de curator. Eerder dit jaar werd hij schuldig bevonden aan vier aanklachten in verband met het verbergen van miljoenen ponden aan bezit. Hij werd vrijgesproken van nog eens twintig andere aanklachten.

Becker woont sinds 2012 in het Verenigd Koninkrijk, nadat hij zijn succesvolle tenniscarrière van 15 jaar, waarin hij zes Grand Slam-titels won, in 1999 had beëindigd. Hij werkte hierna onder meer als BBC-presentator op Wimbledon en coachte de 21-voudig grandslamwinnaar Novak Djokovic. Na zijn carrière stond Becker bekend om zijn luxueuze en losbandige levensstijl: hij zou verslaafd zijn aan onder meer drank en slaappillen, moest alimentatie betalen voor vier kinderen van drie ex-echtgenotes en betaalde maandelijks omgerekend 25.000 euro aan huur voor zijn appartement in Londen.

