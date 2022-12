Wie zou dat niet willen? Een leven lang over de oceanen zwieren zonder ouder te worden? Albatros Wisdom, vroeg geringd en lang gevolgd, doet dat en legt ook op haar 70ste nog ieder jaar keurig een ei.

Albatrossen zijn niet de enige beesten die gezond oud kunnen worden. Reuzenschildpadden (175), olifanten (80), en walvissen (110) kunnen er ook wat van. Ik haal die wijsheid uit het leesbare en vermakelijke boek van zoöloog Steven N. Austad, Methuselah’s Zoo (MIT Press, 2022), de dierentuin van Methusalem, waarin alle beesten die oud worden zijn vergaard.

Hoe doen die beesten dat, gezond oud worden? Uiteraard moet je niet worden opgegeten, verhongeren of door virussen het loodje leggen, maar dat is niet genoeg. Wie kanker krijgt, of dement wordt in de vrije natuur, overleeft ook niet. Langlevende beesten moeten dus goed beschermd zijn tegen zulke mankementen. Hoe doen die langlevers dat? Kunnen we daar iets van leren?

Daarover schrijft Austad, maar veel wijzer werd ik er niet van. Ja, olifanten hebben extra kopieën van het p53-gen. Dat staat bekend als ‘de bewaker van het genoom’, omdat het een grote rol speelt bij onze afweer tegen kanker. Wij hebben twee kopieën van dat p53-gen en wie ter wereld komt met maar één goed functionerend p53-gen, krijgt makkelijk kanker. Extra kopieën van die bewaker van het genoom lijkt dus wel een goed idee, maar in het Antoni van Leeuwenhoek kunnen we voorlopig weinig met die kennis.

Muizen, vliegen, wurmen

Austad wijt die magere opbrengst van het onderzoek aan langlevers aan de preoccupatie van onderzoekers met kortlevende beesten, muizen, vliegen, wurmen. Vooral de labmuis is Austad een doorn in het oog. In de vrije natuur leeft een muis maar een paar maanden; dan wordt-ie opgegeten door uilen of vossen, als-ie niet al omkomt van de kou. In het lab worden muizen onder optimale omstandigheden 2-3 jaar en ze krijgen kanker en verouderen zichtbaar, omdat daar nooit enige selectie tegen is geweest bij muizen in de vrije natuur. De muis is daardoor een handiger onderzoeksobject dan een olifant.

Austad geeft wel af op die stomme muizen, maar vermeldt niet dat het onderzoek aan muizen en wurmen ons veel geleerd heeft over veroudering. Een belangrijke oorzaak van veroudering is ophoping van dna-schade, vooral in weefsels die weinig meer delen bij oudjes. Professor Jan Hoeijmakers (Erasmus MC) zag dat in zijn onderzoek aan muizen met gestoorde dna-reparatie. De dna-schade maakt dat het aflezen van genen steeds moeilijker wordt, hoe langer het gen hoe moeilijker. Ook de cellen waaruit weefsels vernieuwd worden raken bij ouderen steeds minder actief. Hongeren helpt om die dna-schade tegen te gaan. Dat is waarom verouderingsexperts nu zelf braaf vastenperiodes inlassen, als middeleeuwse monniken.

Wie oud wil worden in onze maatschappij, moet beginnen met de selectie van de juiste ouders. Gezond heel oud worden zit in de familie. Uit tweelingenonderzoek is gebleken dat een lang leven voor zo’n 25 procent in de genen zit, maar hoe die genen hun zegenrijke werk doen, is nog niet opgehelderd. Uiteraard kun je beter geen aanleg voor slecht behandelbare ziekten hebben. Het helpt ook om niet te roken, niet overmatig te drinken of te zonnen, in beweging te blijven en karig te eten. Afzien dus. Van alle veelbelovende middelen om zonder afzien gezond oud te worden, is nog niets bruikbaar gebleken.

Goed gedocumenteerde dames

Hoe staat het er nu voor bij de mens? De oudste mens ooit was Jeanne Calment met 122 jaar en er zijn nog twee vrij goed gedocumenteerde dames van 119 gerapporteerd. Wel weinig inclusief, die club van stokouden, want mannen worden bijna nooit ouder dan 110.

Het gaat niet alleen om oud worden, maar gezond oud worden en dat valt tegen. Jeanne Calment heeft niet op haar honderdste nog een gezonde baby gebaard. Oude mensen worden meestal krakkemikkig en heel oude mensen worden doof, blind en immobiel. Biologisch spreekt dat vanzelf. Wij zijn in de primatenevolutie geselecteerd op zo’n jaar of 50. Onder optimale omstandigheden worden we gezond 70, maar daarna komen de bonusjaren, en de aftakeling.

Austad gelooft dat het kan, gezond ouder worden, als we maar genoeg olifantonderzoek doen. Hij heeft zelfs gewed met een vriend dat er in het jaar 2000 al iemand geboren is die 150 gaat worden. Hij heeft er geld op gezet en dat wordt belegd. In 2150 verwacht hij dat zijn achterkleinkinderen een miljard dollar in ontvangst kunnen nemen.

Een optimist is Austad wel, niet alleen over levensduur maar ook over de opbrengst van beleggingen. Ik ben sceptischer. Als een heupgewricht het opgeeft of een hartklep, kun je die vervangen, maar alles slijt. Huid of hersenen zie ik niet continu vernieuwd worden in deze eeuw. Ik denk dat mijn jongste kleinkind uit 1999 de 2149 niet gaat halen.

Piet Borst is emeritus hoogleraar biochemie aan de UvA en onderzoeker en voormalig directievoorzitter in het NKI-AVL. Voor bronnen zie: is emeritus hoogleraar biochemie aan de UvA en onderzoeker en voormalig directievoorzitter in het NKI-AVL. Voor bronnen zie: nrch.nl/9aje