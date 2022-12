Mary, Queen of Scots werd onthoofd om een kruissteek

Een borduursel. Dat is wat men van Mary, Queen of Scots kan tonen in haar woonpaleis buiten Edinburgh. De beroemdste koningin van hun geschiedenis met een lot waarvan je de haren te berge rijzen, de bloedvlek van haar vermoorde minnaar op een paar pas afstand van waar ik sta, maar in de glazen vitrine voor me ligt een kat in kruissteek. Met een bordje: ‘De koningin mocht graag borduren tijdens staatsvergaderingen.’

Hoe lang nog moet dit soort gestandaardiseerde seksistische nonsens onze musea verminken? Hoe stuitend is het om door het ene staatsievertrek na het andere te lopen waar heldendaden en kunstverzamelingen van James zoveel en Charles nog wat worden verheerlijkt om dan in de vrouwenvertrekken te komen waar borduurramen en oorbellen worden getoond?

Mary, Queen of Scots nota bene! Een koningin in een eeuw van machtige vrouwen; Catharina de Medici liet zich gelden aan het Franse hof, Maria van Hongarije was koningin in het land van haar echtgenoot en daarna regentes van de Nederlanden, Mary Tudor en na haar Elizabeth I bevrouwden de Engelse troon en in Italië gaf Isabella d’Este door haar politieke en culturele invloed een unieke impuls aan de Renaissance.

Zes dagen na haar geboorte, in 1542, werd Mary koningin van Schotland. Vanaf haar vijftiende koningin van Frankrijk, op haar achttiende kwam ze als weduwe terug om in haar geboorteland verder de scepter te zwaaien. De titel Embroidering her Truth. Mary, Queen of Scots and the Language of Power. trok mijn aandacht. Ik stond een tijdje te staren in de etalage van een stug volhoudende boekwinkel middenin de Hooglanden. Dus niet alleen een enkele museumvitrine maar een heel boek dat Mary als fröbelkoningin ging portretteren?

Nu komt het moment dat ik niet ga toegeven dat ik van borduren houd. Niet ga vertellen over mijn tafelkleed met bloemenslingers en honingpotten. Het plezier van goudgele borduurzijde tussen je vingers laten glijden en op het witte doek vogels, vlinders en verhalen zien ontstaan. Vlinders en bloemen!

Nee. Ik had gestudeerd en zoals Mary Wollstonecraft al schreef, behoort het recht op actief burgerschap tot de rechten van de mens. Haar ontgoocheling over het feit dat na de Franse Revolutie het hele verhaal over de vrijheid en gelijkheid beperkt bleef tot de broederschap komt tot een hoogtepunt in hoe ze afrekent met handwerken: „Als vrouwen hun jeugd aan een stoel genageld moeten doorbrengen om te kantklossen en linten te knopen dan krijgen ze nooit de mogelijkheid om zich rationeel en fysiek te ontwikkelen. Ze zullen zich blijven presenteren als poedels met strikjes voor het applaus van mannen.” (Vrij vertaald naar haar Pleidooi voor de rechten van de vrouw uit 1792.)

We hadden het druk genoeg rond ons dertigste, mijn vriendinnen en ik. We deden mooie dingen, pr voor een symfonieorkest, human resources voor een internationaal bedrijf, directieassistent bij een scholengemeenschap en zingen bij de nationale opera. „Na een dag in een industrieel decor hangen en een orgasme simuleren terwijl ik een aria zing, heb ik behoefte aan wat rustigs”, zei de lyrische sopraan. Dat herkenden we. Niet dat in het decor hangen en de rest, maar de behoefte om ’s avonds even uit de tredmolen te stappen. „Laten we bij elkaar komen en knutselen”, stelde de humanresourcemanager voor en we stemden allemaal tegen. Pas toen we als dekmantel de titel ‘creatief damescollectief’ hadden bedacht, vond het plan doorgang. CDC stond heel beschaafd iedere dinsdagavond in onze agenda.

De kat die Mary borduurde, met boven de muis haar monogram (1569-1584). Foto Getty Images

Borduren was een gewaardeerde bezigheid voor adellijke vrouwen en een beroep voor mannen met een eigen gilde en een opleidingsduur van minimaal zeven jaar. Textiel was een belangrijke factor in het zestiende eeuwse leven: behaaglijk in sober gemeubileerde verblijven, handig voor een reizend hof, veelzeggend in een tijdperk zonder kranten, billboards en balpennen met boodschap. Zoals Joe Biden met zijn stropdas signalen geeft en Queen Elizabeth met de keuze van haar broches, zo lazen mensen in de zestiende eeuw het verhaal over status, macht en politiek in de geborduurde monogrammen en symbolen op de staatsgewaden. Marie de Guise, moeder van Mary Stuart, liet al haar getrouwen in het zwart kleden zodat men goed kon zien hoeveel aanhang ze aan het hof had. Hendrik de Achtste gaf evenveel geld uit aan textiel als aan defensie en zijn hofborduurder kon van zijn verdiensten een landgoed kopen. Mary imponeerde vriend en vijand met de aankleding van haar hofstoet voor haar eerste zitting in het parlement in 1563: de achttienjarige koningin toog door Edinburgh gekleed in koninklijk purper en werd omringd door hofdames in wit met de net in Frankrijk geïntroduceerde lange slepende gewaden. Een processie die Female Power bazuinde.

De koningin van de Schotten zal, net als wij vierhonderd jaar later, wel een drang tot creatief ontspannen hebben gehad maar zij wilde anders dan wij met die bezigheid juist onderstrepen dat ze een echte vrouw was. De Schotse theoloog John Knox had net een traktaat gepubliceerd over de onnatuurlijkheid van haar positie: Het eerste schallen van de bazuin tegen de monsterlijke heerschappij van vrouwen, heette zijn pamflet. Maar was dat haar reden om een rode kat te borduren die zijn klauw over de staart van een nogal primitief uitgevoerde muis houdt?

Waar mijn tafelkleed vooral eetlust opwekkend moest zijn, en de dekbeddenhoes van de chronisch overwerkte pr-manager toepasselijk een slapende Morpheus kreeg, waren de boodschappen die de Renaissance-heersers via hun kleding, tapijten en banieren gaven, meestal wat uitgebreider. Toen Mary koningin van Schotland was en met een edelman trouwde die niet werd gewaardeerd door haar nicht Elizabeth, de koningin van Engeland, was de kans op een inval van het Engelse leger groot. Mary wist met de gift van groen damast voor een hemelbed haar belangrijkste Schotse tegenstander over te halen aan haar zijde te strijden. Voor ons een onbegrijpelijke valuta als steekpenning, maar textiel was heel lang een van de meest waardevaste investeringen. Met het damasten bed gaf Mary deze edelman geld, status en haar koninklijke waardering.

Ursula von der Leyen met een borduurwerk zou wel een rustgevende invloed kunnen hebben op een debat maar waarschijnlijk ook de discussie weer doen oplaaien of vrouwen wel geschikt zijn om te heersen. Na de bazuinen van John Knox schalden nog veel mannen dat vrouwen te veel vanuit hun hart zouden regeren en te weinig vanuit het koele verstand. Wat blijkbaar de voorkeur genoot. Nicht Elizabeth schijnt weinig last te hebben gehad van oversentimentaliteit toen Mary, opgejaagd door wraakzuchtige edelen, bij haar een toevlucht zocht. De Virgin Queen liet haar familielid gevangen nemen en weerstond in de komende twintig jaar iedere neiging om haar politieke tegenstander te bezoeken.

Mary had nu meer dan genoeg tijd om te borduren en borduurde mythische, exotische en symbolische voorstellingen. En op een dag een kat. Een kat met een rode vacht, zo rood als het haar van haar nicht Elizabeth. Voor de duidelijkheid draagt de kat ook nog een kroontje. Haar poot grijpt de staart van een muis waarboven het monogram van Mary zweeft.

Dit broddellapje was niet erg aardig maar de kussensloop die ze voor de hertog van Norfolk maakte, ging een stukje verder. Een hand uit de hemel snoeit de dode tak van een druivenstok. Au. Mary, Queen of Scots maakt haar nicht Elizabeth I hier uit voor een onvruchtbare loot. In kruissteek. Het antwoord van Elizabeth was snel en meedogenloos.