Nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland, maar het is voor de EU steeds moeilijker om Moskou hard te raken

De Europese Unie heeft de weg vrijgemaakt voor een negende sanctiepakket tegen Rusland. Premier Mark Rutte noemde het nieuwe pakket na afloop van de EU-top een „sanctiepakketje”. Het wordt steeds moeilijker om nieuwe maatregelen te vinden die Rusland zwaar raken.

Als onderdeel van het nieuwe pakket zouden tweehonderd Russen op de sanctielijst gezet worden. Ook worden de Russische mijnbouw, een aantal banken en Russische propagandamedia aangepakt. Het pakket moet deze vrijdag nog formeel afgerond worden. Daarna worden meer details bekend.

Polen staakt verzet

Verder heeft Polen donderdag zijn verzet gestaakt tegen een combi-pakket van maatregelen, waaronder 18 miljard euro steun voor Oekraïne en een minimumbelasting voor grote ondernemingen. Het pakket bevat ook de bevriezing van gelden bestemd voor Hongarije omdat het land zich niet houdt aan Europese regels voor de rechtsstaat. Het Hongaarse Covid-herstelplan werd voorwaardelijk goedgekeurd. Oorspronkelijk had Hongarije de maatregelen tegen gehouden als pressiemiddel om Brusselse fondsen los te krijgen.

Op initiatief van Nederland komen de EU-leiders in februari voor een extra tweedaagse top bijeen om te praten over de concurrentiepositie in van het Europese bedrijfsleven en over migratie. „Migratie”, zei Rutte, „begint naast de oorlog in Oekraïne te lijken op het grootste probleem waar Europa mee te maken krijgt”.

Rutte wil op die top voortgang boeken op alle onderdelen van het migratiebeleid: de terugkeer van niet-legale migranten, de sluiting van de Westelijke Balkanroute en de Dublin-regels die bepalen dat asielzoekers geregistreerd worden in het land waarin ze in de EU aankomen. Die regels worden niet goed uitgevoerd.

Op de top kreeg Bosnië en Herzegovina de status van kandidaat-lid van de Europese Unie. Het proces om lid te worden kan jaren duren.

Corruptieschandaal

De EU-top begon donderdag met een gesprek met de voorzitter van het Europees Parlement over het recent ontdekte corruptieschandaal. Een aantal parlementariërs zou geld ontvangen hebben van Qatar. De Europese openbaar aanklager vroeg het Parlement donderdag om de onschendbaarheid van twee Griekse leden op te heffen. Het gaat om Eva Kaili, die door het Belgische OM wordt beschuldigd van corruptie en om de centurmrechts Maria Spyraki. Ze twitterde dat ze niets te maken had met Qatargate.

