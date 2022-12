Nederland wilde niet meer afhankelijk zijn van de VS, maar dat lukte in Irak niet

De grote Nederlandse afhankelijkheid van Amerikaanse inlichtingen tijdens de luchtoorlog tegen IS in Irak speelde een belangrijke rol in de toedracht van het bloedige bombardement in 2015 op de Noord-Iraakse stad Hawija. Daarbij vielen ten minste zeventig burgerdoden. Die conclusie trekt historicus Bob de Graaff na onderzoek in de archieven van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).

De Graaff, emeritus hoogleraar intelligence en security studies, schrijft in het deze vrijdag verschenen boek Ongekend en onderscheidend, de geheime geschiedenis van de MIVD: „Bij het begin van de Nederlandse deelname [aan de luchtoorlog] werd op politiek niveau besloten dat Nederland genoegen zou nemen met de informatie die de bondgenoten (in feite de Amerikanen) zouden aanleveren; Nederland zou geen eigen capaciteit inzetten.”

De consequenties van deze keuze bleken volgens De Graaff later: De Amerikanen leverden aan Nederland soms onjuiste of onvolledige informatie over militaire doelen zonder dat die door Nederland met eigen informatie goed konden worden geverifieerd. In de bommenfabriek van IS in Hawija, door Nederlandse F16’s in juni 2015 aangevallen, lagen veel meer explosieven dan de Amerikanen vooraf hadden gedacht. Daardoor werd na de aanval een groot deel van een naburige woonwijk weggevaagd. De informatie waarop de aanval was gebaseerd bleek – achteraf – niet actueel en volledig genoeg. „Het maakte pijnlijk duidelijk waartoe begrenzing van de eigenstandigheid kon leiden”, schrijft De Graaff over de gevolgen van het bombardement.

Zelf inlichtingen verzamelen

Met dit laatste verwijst de historicus naar het Nederlandse streven om bij militaire operaties in het buitenland juist wel zelf (‘eigenstandig’) inlichtingen te verzamelen. Dat streven was een van de pijnlijke lessen die was getrokken uit de val van moslim-enclave Srebrenica in juli 1995 waarbij ten minste achtduizend moslimmannen waren vermoord door de Bosnische-Serviërs. Nederland, dat de enclave moest beschermen, had die aanval niet zien aankomen, mede omdat ‘Dutchbat’ niet beschikte over eigen inlichtingen. Defensie en de MIVD namen zich voor het nooit meer zover te laten komen. Bij nieuwe militaire interventies in bijvoorbeeld Afghanistan (2002-2021) en Kosovo (1999) stuurden ze veel eigen inlichtingen- en verkenningscapaciteit mee.

Dat Nederland zich vanaf 2014 toch weer verregaand afhankelijk maakte van bondgenoten had volgens De Graaff niet alleen te maken met de ingrijpende bezuinigingen op de MIVD en de AIVD door het kabinet-Rutte I (2010-2012), het zou ook veel tijd kosten een eigen informatiepositie in Irak op te bouwen. Daarnaast, zegt De Graaff in een toelichtend gesprek, ging de nodige aandacht van de MIVD uit naar het Caribische deel van het Koninkrijk. Dat voelde zich bedreigd door de oorlogszuchtige taal van Venezolaanse leiders. In 2014 en 2015 waarschuwde de Amerikaanse ambassadeur Broas dat Venezuela een „grote bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van Nederland”.

Sinds januari 2021 onderzoekt een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-minister en minister van staat Winnie Sorgdrager (D66) de toedracht van de aanval op Hawija. Haar rapport is nog niet verschenen. Het onderzoek is vertraagd, onder meer door geringe medewerking van de VS aan het vrijgeven van staatsgeheime informatie aan Nederland.

De Graaff had bij zijn twee jaar durend onderzoek toegang tot vrijwel alle archieven van de MIVD en zijn voorgangers, maar mocht niet alles publiceren. Bij dat laatste ging het vooral om gevoelige delen van informatie in de samenwerking met buitenlandse diensten, concrete werkwijzen van de MIVD en om namen van medewerkers en bronnen.

