Na zijn neus verloor de keizer zijn hoofd

Al zit het leven nog zo tegen, geef nooit de moed op. Zelfs vanaf de bodem van de put kan je het nog brengen tot keizer van het Oost-Romeinse rijk. Dat leert ons het verhaal van Justinianus II. Zijn bijnaam was Rhinotmetos, wat te vertalen is als ‘met de afgesneden neus’ – een krachtige aanwijzing dat zijn bestaan niet altijd over rozen ging.

Justinianus beklom in 685 op zestienjarige leeftijd de troon van Byzantium. In zijn onlangs verschenen boek Constantinopel en de eerste jihad schrijft historicus Henk Singor dat de nieuwe keizer er ondanks zijn jeugdigheid van overtuigd was als uitverkorene van Christus tot grootse dingen voorbestemd te zijn.

Vereiste glans

Justinianus leidde een aantal succesvolle veldtochten in het huidige Armenië, Bulgarije en Griekenland. Om zijn regime van de vereiste glans te voorzien, verfraaide hij zijn paleis. Het rijk had echter te kampen met ernstig teruglopende belastinginkomsten. Zijn ministers, onder wie de eunuch Stefanos de Pers, wrongen daarom elke laatste cent uit grondbezitters – met marteling en moord als het moest.

In 695 had deze elite er genoeg van. Ze beraamden een coup, die op 15 augustus zijn beslag kreeg. De keizer en zijn raadgevers werden het paleis uit gesleept naar de renbaan van Constantinopel. Stefanos en de zijnen werden levend verbrand. Bij Justinianus werd zijn neus afgesneden. Daarna werd hij verbannen naar Cherson, op de Krim.

Einde carrière, zou je zeggen. Maar Justinianus liet het er niet bij zitten. In 704 wist hij met een aantal getrouwen te ontsnappen van de Krim. Hij meldde zich bij khan Tervel van de Bulgaren. Ondanks zijn rare stem en het gouden driehoekje op de plek van zijn afgesneden neus , besloot de Bulgaarse heerser Justinianus te steunen bij een greep naar de macht. Hij gaf hem een legermacht, waarmee de gevallen keizer in de zomer van 705 de mars naar Constantinopel aanvatte.

Gruwelijk wraak

De zittende keizer Tiberius zond een leger op de invasie af, maar de bevelhebber kon zijn doel niet vinden. Justinianus bereikte daardoor ongehinderd de Bosporus en passeerde via een drooggevallen waterleiding de legendarische muren van Constantinopel. Hij had de macht weer terug. Als dank voor zijn hulp gaf hij Tervel de titel kaisar (ceasar) en een lading goud.

Justinianus nam gruwelijk wraak op zijn vijanden. Hij liet zijn voorgangers executeren en stak de patriarch (de hoogste kerkelijke functionaris) de ogen uit. Met zijn militaire expedities tergde hij de bevolking van de Krim, die een tegenkeizer uitriep, Philippicus.

Die arriveerde in 711 eerder in Constantinopel dan Justinianus, die tevergeefs achter hem aan zat. Philippicus vermoordde iedereen in de stad die niet naar hem overliep. Justinianus’ leger koos hierop eieren voor zijn geld en leverde de keizer uit. De ongelukkige verloor na zijn neus nu ook zijn hoofd. De nieuwe keizer stuurde het in een vat azijn het rijk rond, schrijft Singor, om zo de bevolking voor zich in te nemen.