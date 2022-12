Na bijna 15 jaar discussie geeft de Tweede Kamer groen licht voor de nieuwe pensioenwet

Het lijkt nu echt te gaan gebeuren. Na een maatschappelijke discussie van ruim veertien jaar en een moeizaam tot stand gekomen pensioenakkoord met vakbonden en werkgevers in 2019, tekent zich nu ook in de Tweede Kamer een ruime meerderheid af voor de grote pensioenhervorming.

Naast de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, sprak oppositiepartij PvdA zich donderdagavond uit vóór het wetsvoorstel van minister Carola Schouten (Pensioenen, ChristenUnie), in een afrondend Kamerdebat dat naar verwachting tot diep in de nacht zou duren. Het wetsvoorstel „lost de grote problemen van het huidige pensioenstelsel op”, zei Tweede Kamerlid Henk Nijboer. „Of: het wordt in ieder geval beter.”

Ook steun van GroenLinks, waarmee de PvdA nauw samenwerkt, ligt daarmee in het verschiet. Die partij zou pas laat op de avond aan het woord komen. Maar Kamerlid Senna Maatoug liet ’s middags al weten, toen zij een vraag stelde aan een collega-Kamerlid, hoe GroenLinks deze wet wil beoordelen. Waar Maatoug de laatste maanden veel aspecten van de wet ter discussie stelde, soms tot in detail, wil ze zich nu richten op de hoofdlijnen. „De afweging die we wat mij betreft moeten maken, is tussen het huidige stelsel en wat er voorligt.”

Ook steun van de SGP, die eveneens laat aan het woord zou komen, is reëel. Samen hebben deze partijen bijna tweederde meerderheid in de Tweede én Eerste Kamer. Maar ook de PvdA alleen kan de coalitie in beide Kamers aan een meerderheid helpen.

Grote herverdelingsoperatie

Het is een nieuwe mijlpaal voor wat een van de grootste naoorlogse stelselhervormingen moet worden.

Nu heeft ieder pensioenfonds nog één grote, gezamenlijke pensioenpot. Onder de nieuwe wet wordt die opgeknipt in persoonlijke potjes. Met deze herverdelingsoperatie is zo’n 1.400 miljard euro gemoeid. Ter vergelijking: met dat bedrag kan de hypotheekschuld van alle Nederlandse huishoudens grofweg twee keer afbetaald worden.

Daarnaast hoeven de pensioenfondsen straks geen grote financiële reserves meer op te bouwen, waardoor mensen beleggingswinsten sneller terugzien in hun pensioenpotje, maar beleggingsverliezen ook.

De PvdA en GroenLinks herhaalden wel de voorwaarde voor hun steun: dat meer werkenden een pensioenregeling moeten krijgen. Ze hebben daarvoor drie wijzigingsvoorstellen ingediend op de wet. Die moeten worden aangenomen, zeggen de twee partijen. Achter de schermen viel al te horen dat de coalitie bereid is om deze voorstellen te steunen.

De inhoud van die drie voorstellen? Allereerst komt in de wet een doelstelling om het aantal werknemers zonder pensioenregeling in vijf jaar tijd moet halveren. Volgens de laatste cijfers gaat het om bijna 940.000 mensen. Om die halvering te bereiken zou de uiterlijke leeftijd waarop werknemers beginnen met hun pensioenopbouw worden verlaagd van 21 naar 18 jaar. En uitzendkrachten zouden ook over de eerste acht weken van hun baan pensioen gaan opbouwen – dat gebeurt nu nog niet.

Uitzonderlijk lang debat

De Tweede Kamer nam uitzonderlijk veel tijd voor de wet: er is meer dan honderd uur over gepraat. Toch zijn de hoofdlijnen niet veranderd.

Wel heeft minister Schouten extra waarborgen toegevoegd. Onder meer op het meest gevoelige punt: de manier waarop fondsen berekenen hoeveel geld iedereen in zijn persoonlijke potje krijgt. In enkele gevallen dreigden mensen veel minder geld te kunnen krijgen dan fondsen nú voor hen gereserveerd hebben. Schouten heeft waarborgen toegevoegd die zulke extreme uitkomsten verbieden.

Na de stemmingen in de Tweede Kamer, volgende week, hoopt het kabinet dat ook de Eerste Kamer er snel mee instemt. In ieder geval voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart. Daarna komt er een nieuwe Eerste Kamer, waarvan nog onzeker is of de voorstanders hun meerderheid behouden.

Het is de bedoeling dat pensioenfondsen tussen 2024 en 2027 overstappen op de nieuwe regels.

