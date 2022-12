Minister Hoekstra ontbiedt Iraanse ambassadeur vanwege executies demonstranten

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) gaat de Iraanse ambassadeur ontbieden vanwege de executie van twee Iraanse protesteerders. Dat meldt hij donderdag aan persbureau ANP. De Tweede Kamer vroeg de minister eerder per motie om de ambassadeur „zo snel mogelijk” ter verantwoording te roepen. In Iran woeden sinds september hevige protesten tegen het repressieve ayatollah-regime.

Maandag werd een Iraanse man publiekelijk opgehangen omdat hij „oorlogsvoering tegen God” zou hebben gepleegd. Vorige week werd een andere man geëxecuteerd vanwege zijn aanwezigheid bij de protesten. Hoeveel andere demonstranten momenteel berecht worden vanwege de protesten, is onduidelijk.

Hoekstra benadrukt dat Nederland en andere landen Iran al maanden aanspreken op hun omgang met de demonstranten. Hij wil uitleg vragen bij de ambassadeur, en „afschuw” uitspreken. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock riep de Iraanse ambassadeur in Duitsland vorige week ter verantwoording vanwege de Iraanse omgang met protesteerders. Iran werd woensdag verwijderd uit de vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties.

De protesten in Iran begonnen nadat de 22-jarige Mahsa Amini overleed terwijl ze door de moraalpolitie in hechtenis was genomen omdat ze haar hoofddoek te los zou hebben gedragen. Sindsdien staat het regime in de schijnwerpers: internationale leiders bekritiseren de mensenrechtenschendingen en omgang met de protesten in het land, en op het WK voetbal in Qatar hield het Iraanse team de handen voor de mond tijdens het volkslied als steun aan de demonstranten.

Lees ook Een nieuwe golf van repressie gaat over Iran