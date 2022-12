Een onwaarschijnlijk voetbalavontuur is op het WK in Qatar tot een einde gekomen. Het nationale voetbalelftal van Marokko verloor woensdagavond de halve finale tegen regerend wereldkampioen Frankrijk. Maar de prestatie die de ‘Leeuwen van de Atlas’ op het toernooi hebben neergezet zal veel voetbalfans nog lang heugen. Niet alleen in Marokko maar ook op de rest van het Afrikaanse continent en in de Arabische wereld. En in de diaspora wereldwijd.

Weinig voetbalkenners hadden vooraf op het sportieve succes gerekend. Marokko begon als outsider in een lastige poule met onder meer Kroatië en België (respectievelijk finalist en halve finalist op het vorige WK in Rusland), maar ging tot ieders verrassing overtuigend door als groepswinnaar. Het elftal groeide vervolgens uit tot een geduchte tegenstander in de knockout-fase. De Marokkanen knokten zich langs Europese zwaargewichten Spanje en Portugal naar de laatste vier van de wereld, een primeur voor een Afrikaans én Arabisch land.

De manier waarop oogstte lof bij zowel de fanatieke aanhang die in grote getalen aanwezig waren in Qatar als bij de neutrale toeschouwer: met ijzeren discipline, vechtlust en bij vlagen frivool voetbal veroverde Marokko het hart van menig voetballiefhebber.

De knappe prestatie van het elftal is ondenkbaar zonder de hand van de Marokkaanse bondscoach Walid Regragui. In amper drie maanden wist hij een hecht team te smeden – een niet geringe opgave bij een groep voetballers die eerder bekend staan om hun individuele talent dan om hun teamgeest. Ruim driekwart van de Marokkaanse spelers is buiten Marokko geboren, een kosmopolitisch gezelschap dat symbool staat voor de grote Marokkaanse diaspora, met Sofyan Amrabat, Zakaria Boukhlal, Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech als Marokkaans-Nederlandse inbreng. De diverse samenstelling was de in Frankrijk geboren Regragui wel toevertrouwd.

Dat de zegetocht zich niet beperkte tot de Marokkaanse landsgrenzen uitte zich ook in de volksfeesten die na overwinningen ontstonden in de straten van grote Europese steden als Londen, Brussel, Parijs en Madrid. Ook in Nederlandse steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam gingen veel fans de straat op. Dat in sommige gevallen de vreugde werd ontsierd door rellende jongeren is afkeurenswaardig, een kleine smet op een verder mooi en aanstekelijk voetbalfeest.

Intussen wordt er veel gesproken over de betekenis van het Marokkaanse WK-optreden voor Nederland zelf. Wat zegt het dat hier geboren talentvolle voetballers voor het land van de (voor)ouders uitkomen? En wat voor signaal geeft de jonge generatie Marokkaanse Nederlanders af door fanatiek voor Marokko te juichen? Antwoorden op deze vragen zijn niet eenduidig, maar dat het anti-Marokkaanse sentiment de afgelopen kwart eeuw een rol speelt staat buiten kijf.

Zonde, want de waarde van de diaspora voor verschillende voetbalnaties zal de komende jaren alleen maar groter worden. Niet voor niets heeft de Marokkaanse voetbalbond het afgelopen decennium de nodige moeite gedaan om de aantrekkingskracht op jonge jongens in het buitenland te vergroten, bijvoorbeeld met de bouw van moderne sportfaciliteiten. Met de huidige prestaties van Marokko zal het nog moeilijker zijn om de eigen talenten met de dubbele nationaliteit te verleiden om voor Oranje uit te komen.