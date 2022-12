KNMI kondigt code oranje af voor alle kustprovincies om gladheid

Het KNMI heeft donderdagavond code oranje afgekondigd voor alle kustprovincies. Buien die op de bevroren ondergrond vallen, kunnen leiden tot ijzel en „verraderlijke gladheid” op de wegen. Het weerinstituut meldt dat de gladheid tot het einde van de ochtend kan aanhouden. In de rest van het land kan het plaatselijk glad worden, meldt het weerinstituut.

Her en der zijn er auto’s van de weg beland. Het KNMI publiceert donderdagavond verschillende waarschuwingen: kleinere wegen kunnen volgens het instituut onbegaanbaar zijn en mogelijk worden afgesloten. Daarnaast moeten reizigers in het openbaar vervoer rekening houden met vertragingen of uitval. Het KNMI adviseert verder aan automobilisten om eten, drinken en warme kleding mee te nemen onderweg.

Ook Rijkswaterstaat adviseert mensen de weg op gaan extra voorzichtig te zijn. Daarnaast neemt de wegbeheerder preventieve maatregelen, indien nodig. „Onze strooiwagens staan paraat”.

Een overzichtskaart van het KNMI: