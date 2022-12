Kan een vliegtuig zonder knal sneller vliegen dan het geluid?

Bam! Bam! Op een zomerse maandagmiddag in 2016 waren er boven Noord-Nederland twee luide knallen te horen. Het bleek te gaan om twee straaljagers die sneller vlogen dan het geluid.

Vanwege deze geluidsoverlast mogen vliegtuigen alleen in uitzonderlijke situaties boven land zo snel vliegen – supersoon. De Concorde, het supersone passagiersvliegtuig dat tussen 1976 en 2003 lijnvluchten uitvoerde, mocht alleen boven zee op volle snelheid vliegen. Kan dat anders? Is het mogelijk om in stilte sneller dan het geluid te gaan?

„Je kunt de knal niet helemaal voorkomen”, vertelt luchtvaartingenieur Joris Melkert van de TU Delft. „Maar je kunt wel wat doen waardoor het geluid daalt naar een acceptabel niveau. Wat er dan overblijft klinkt dan als een beetje gerommel of zwak gedonder op de achtergrond, zoals bij een onweerswolk.”

In elkaar gedrukte golven

De knal klinkt als een vliegtuig harder gaat dan 1.200 kilometer per uur (de geluidssnelheid). Dat heeft te maken met het dopplereffect, dat er ook voor zorgt dat een ambulance die naar je toe rijdt hoger klinkt dan als deze bij je vandaan scheurt, legt Melkert uit. Bij een ambulance worden de geluidsgolven (of drukgolven) van de sirene in de beweegrichting op elkaar gedrukt worden. Daardoor wordt de frequentie – en daarmee de toonhoogte – van het geluid hoger. Hoe sneller je gaat, hoe meer die golven in elkaar gedrukt worden. Als je net zo snel gaat als het geluid, dan druk je de golven zover op elkaar dat er een grote schokgolf ontstaat – die hoor je als een knal.

De Amerikaanse luchtvaart- en ruimtevaartorganisatie NASA werkt aan het experimentele vliegtuig X-59 dat door de geluidsmuur kan vliegen zonder harde knal (sonic boom). De belofte is dat je op de grond hooguit een dreun hoort die vergelijkbaar is met „het dichtslaan van een autodeur”.

„Om dat voor elkaar te krijgen wordt er aan drie dingen gesleuteld”, vertelt Melkert. „Het eerste wat ze gaan doen is langzamer vliegen.” Hoe harder je vliegt, hoe sterker de geluidsgolven in elkaar worden gedrukt en dus hoe harder de knal. De Concorde vloog twee maal zo snel als het geluid. De X-59 beperkt zich tot 1,4 keer (krap 1.500 kilometer per uur).

16,5 kilometer hoogte

Verder is de vorm van het toestel aangepast. „De X-59 heeft een heel lange scherpe neus”, zegt Melkert. „De bedoeling is dat de schokgolf daardoor over een groter gebied uitgesmeerd wordt waardoor de knal minder sterk is.” Ten slotte gaan onderzoekers bepalen waar je het best met welke snelheid kan vliegen om de geluidsoverlast te beperken. Melkert: „Door te spelen met de vlieghoogte in combinatie met de weersomstandigheden, kun je zoeken naar een punt waarbij de afstand tussen het vliegtuig en de grond zo groot is dat de knal zoveel mogelijk gedempt wordt.” De X-59 zal daarom op ruim 16,5 kilometer hoogte gaan vliegen. Huidige toestellen vliegen op tien tot twaalf kilometer hoogte.

De X-59 zal waarschijnlijk in de loop van volgend jaar de eerste testvluchten maken. Als die succesvol zijn, dan is het mogelijk dat de regelgeving aangepast wordt, zodat er boven land supersoon gevlogen mag worden. „Ik denk dat supersoon vliegen nooit mainstream zal worden”, zegt Melkert. „Het lijkt me een nicheproduct voor mensen met heel veel haast en heel veel geld. En gezien het klimaatprobleem lijkt me dat goed. Harder vliegen betekent namelijk – net als bij autorijden – meer brandstofgebruik.”

Wetenschappelijk gezien vindt Melkert het wel interessant. „En voor militaire toepassingen is het fijn als je stilletjes met een hoge snelheid een luchtruim kunt binnendringen.”