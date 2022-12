Is veroordeelde burgemeester van Istanbul de juiste uitdager van president Erdogan?

De geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt vaak wel. Toen Recep Tayyip Erdogan in de jaren negentig burgemeester van Istanbul was, werd hij veroordeeld tot tien maanden celstraf voor het voordragen van een gedicht. Hij werd uit zijn functie gezet, en kreeg een verbod op het bedrijven van politiek. De veroordeling maakte van hem een politieke martelaar. Toen hij naar de gevangenis ging, bracht hij een album uit getiteld ‘Dit lied eindigt hier niet’, waarop hij zeven gedichten voordroeg. Het werd de best verkochte plaat van 1999. Vier jaar later was Erdogan premier van Turkije.

Naar deze episode werd woensdag veelvuldig verwezen nadat Ekrem Imamoglu, de huidige burgemeester van Istanbul, twee jaar en zeven maanden celstraf kreeg voor het beledigen van leden van de kiescommissie. Ook hij kreeg een verbod op het bedrijven van politiek, en kan uit zijn functie worden gezet. Na het vonnis hielden Imamoglu en Meral Aksener, de leider van de nationalistische IYI Partij, een demonstratie bij het stadhuis van Istanbul. Aksener sprak de toegestroomde menigte toe. „Erdogan zei destijds ‘dit lied eindigt hier niet’. Ik beloof jullie: dit lied zal hier ook niet eindigen.”

Het vonnis maakt van Imamoglu de gedoodverfde uitdager van Erdogan bij de presidentsverkiezingen die uiterlijk in juni volgend jaar zullen worden gehouden. Terwijl de verkiezingen naderen hebben de zes oppositiepartijen die samen de Nationale Alliantie vormen nog altijd geen kandidaat gekozen. Kemal Kilicdaroglu, de leider van de grootste oppositiepartij CHP, leek zich warm te lopen. Maar er is intern verzet tegen zijn kandidatuur omdat hij al enkele verkiezingen verloor en weinig enthousiasme losmaakt. „De oppositie kon geen kandidaat kiezen, dus heeft de aanklager dat gedaan”, grapte iemand op Twitter.

Presidentskandidaat

Het vonnis plaatst de oppositie voor een dilemma. Is het onder deze omstandigheden wel slim om Imamoglu presidentskandidaat te maken? Volgens de peilingen scoort hij van alle CHP-kopstukken het beste als hij het opneemt tegen Erdogan. En na zijn veroordeling zal hij waarschijnlijk een hoop sympathiestemmen krijgen. Dit gebeurde ook tijdens de burgemeestersverkiezingen in Istanbul in 2019. Nadat Imamoglu’s eerste overwinning door de kiescommissie was geannuleerd omdat er volgens Erdogan’s AKP sprake was van fraude, won hij de tweede verkiezingen met een grotere meerderheid.

Ekrem Imamoglu is volgend jaar de waarschijnlijke uitdager van president Erdogan , namens zes oppositiepartijen Foto Yasin Akgul/AFP

Daarom wordt het vonnis door velen gezien als een domme zet van een radeloos regime. Maar is dat wel zo? Het is duidelijk bedoeld om te voorkomen dat Imamoglu de kandidaat van de oppositie wordt. En het laat zien hoe ver het regime bereid is om te gaan. Imamoglu is weliswaar in hoger beroep gegaan, wat enige tijd zal kosten. Maar als een hogere rechtbank hem voor juni definitief veroordeelt, dan kan hij niet meedoen aan de verkiezingen. En wie durft te vertrouwen op de rechtelijke macht? Rechters buigen voor de wil van Erdogan na twee decennia van een steeds autoritairder bewind.

De tafel van zes, zoals de oppositiealliantie wordt genoemd, komt donderdag bijeen. Imamoglu heeft in elk geval de steun van Aksener, die met haar optreden na het vonnis kleur bekende. De vraag is of Kilicdaroglu zich hierbij aansluit. Zijn belangrijkste argument om Imamoglu niet te kandideren was dat de oppositie het burgemeesterschap van Istanbul dan zal verliezen. Want dan mag de gemeenteraad een opvolger benoemen, en daar heeft de AKP een meerderheid. Maar na Imamoglu’s veroordeling gaat dat argument niet meer op. Want de kans is groot dat hij toch uit zijn functie wordt gezet.

Niet op stembiljet

Als de hogere rechtbank inderdaad het vonnis handhaaft, dan mag Imamoglu’s naam niet op het stembiljet staan. Maar zal hem dat ook beletten om campagne te voeren en op termijn president te worden? Toen de AKP bij de verkiezingen in 2002 een absolute meerderheid won, stond Erdogan ook niet op het affiche vanwege zijn veroordeling. Maar als partijleider voerde hij wel campagne. Al kon hij pas premier worden nadat de AKP de grondwet had aangepast en tussentijdse verkiezingen had uitgeschreven. De oppositie zou een soortgelijk kunstje kunnen uithalen als ze de verkiezingen wint.

Maar binnen de oppositiealliantie leven meer bezwaren tegen Imamoglu, niet alleen bij andere partijen maar ook bij zijn eigen CHP. Velen zien hem als een jongere versie van Erdogan: eloquent, ambitieus, zelfzuchtig, en afkomstig uit het Zwarte Zeegebied. Ze hebben ernstige twijfels of hij de juiste man is om het presidentiële systeem te ontmantelen ten faveure van een parlementair stelsel. Kun je hem zo veel macht wel toevertrouwen? Daarvoor zou iemand als Kilicdaroglu met een kleiner ego meer geschikt zijn. Hij is immer ook degene die de zes oppositiepartijen bijeen heeft gebracht.

Maar de oppositie lijkt soms te vergeten dat ze eerst de verkiezingen nog maar moet zien te winnen. Kilicdaroglu doet af en toe alsof de buit al binnen is. Dat heeft alles te maken met de torenhoge inflatie, waardoor veel mensen moeite hebben om hun hoofd boven water te houden. De oppositie ruikt een kans om Erdogan uit het zadel te wippen. Maar het „groteske” proces tegen Imamoglu laat volgens Human Rights Watch zien met welke bedreigingen de leiders van de oppositie worden geconfronteerd in aanloop naar de verkiezingen. Kilicdaroglu is vorige maand zelf aangeklaagd voor het verspreiden van desinformatie.