Harry vertelt over ‘vies spelletje’ binnen de Britse koninklijke familie

Het voelde alsof hij „in een soapserie” zat, zegt prins Harry als hij vertelt over het weerzien met de koninklijke familie na een ruzie, „waarin iedereen je als entertainment beschouwt”. Hij en zijn vrouw Meghan Markle hadden niet veel eerder besloten terug te treden als leden van het Britse koninklijk huis, ze zagen de familie voor het eerst weer bij een publieke bijeenkomst in Westminster Abbey. „Het zag er koud uit. En het voelde koud”, zegt Harry.

Maar ook hun eigen product, een Netflix-documentaire van zes uur, bevat inhoud die in een gemiddelde soap niet zou misstaan. Deze donderdag gaf Netflix de laatste drie delen vrij. Waar de eerste delen vooral een aanklacht waren tegen de Britse roddelpers, was de grote vraag of Harry en Meghan in deze laatste delen met concrete beschuldigingen zouden komen die de koninklijke familie kunnen schaden.

Beschuldigingen waren er ditmaal inderdaad wel – The Independent noemt het materiaal zelfs ‘explosief’– hoewel niet allemaal even concreet en niet onderbouwd met bewijs. De documentaire is het eenzijdige verhaal van Harry en Meghan. De familie heeft tot nu toe geen commentaar gegeven.

Concurrerende pr-teams

De recent overleden koningin Elizabeth en haar man Philip blijven buiten schot, het stel richt zich vooral op Harry’s broer William en op zijn vader, koning Charles.

Volgens Harry hebben de communicatieteams van de verschillende familieleden de gewoonte met elkaar te concurreren – „een vies spelletje”, aldus Harry – en hadden hij en William afgesproken zich nooit zo te verlagen. Volgens Harry waren de pr-teams bereid om slecht nieuws over hun baas uit de weg te krijgen door een negatief, zelfs onwaar verhaal over een ander familielid te verspreiden. „Om te zien hoe het kantoor van mijn broer precies deed wat hij had beloofd nooit te doen, was hartverscheurend.” Wat het team van William precies had gelekt, blijft vaag.

Aan het adres van Charles was wel een concrete lek-beschuldiging: zijn kantoor zou correspondentie hebben gelekt over de voorgenomen verhuizing naar Canada van het stel, en hun bereidheid om hun titels op te geven.

Ook zouden familieleden, of hun adviseurs, hebben verhinderd dat Harry en Meghan hun plannen met de koningin konden bespreken. Hoewel de koningin volgens Harry eerst had gezegd alle tijd te hebben, bleek ze ineens toch te druk. „Ik wist niet dat ik het druk heb”, zei ze volgens hem aan de telefoon. „Mij is verteld dat ik het druk heb. Ik ben de hele week druk.”

De Britse media kopten donderdagochtend online veelal met een familieruzie waarin William „schreeuwde”, tijdens een crisisbijeenkomst in 2020 over het plan van Harry en Meghan om terug te treden als leden van het koninklijk huis. Charles zou dingen hebben gezegd „die gewoon niet waar zijn”. De koningin, zegt Harry, zat er stilletjes bij.

Het is nog te vroeg om te zeggen of het exposé leidt tot een betere reputatie voor Harry en Meghan – en schade voor het paleis. De eerste drie delen hebben het stel volgens een peiling van YouGov in elk geval weinig opgeleverd: iets meer mensen hadden een negatiever beeld van het stel gekregen dan andersom.