‘Han Peekel was het televisiegeweten van Nederland’

‘Het mooie van Han was dat hij tot tientallen jaren terug alles wist van televisie. Hij was toch wel een beetje het televisiegeweten van Nederland.” Dat zei Jan Slagter, bestuurder van Omroep Max, dinsdagavond in de talkshow Op1 over televisiemaker Han Peekel, die eerder die avond op 75-jarige leeftijd is overleden.

Peekel begon zijn carrière als zanger van Nederlandse chansons, maar werd bij het grote publiek bekend door het tv-programma Wordt vervolgd, een stripprogramma waarin kinderen hun favoriete stripfiguur mochten nadoen. De eerste aflevering werd in oktober 1983 uitgezonden, waarna Peekel het programma bijna zeventien jaar lang presenteerde.

In 1977 ontving de televisiemaker een Edison voor het programma Wie in Nederland wil zingen. Sinds 2009 presenteerde hij voor Omroep Max het programma TV Monument, waarin elke aflevering een andere bekende Nederlander centraal staat.

Geheel onomstreden was de televisiemaker niet. In de jaren negentig werd Peekel veroordeeld tot een taakstraf omdat hij belastingfraude had gepleegd. In 2012, toen Peekel voor zijn „grote verdiensten voor het erfgoed van de omroepen” een lintje kreeg van de burgemeester van Hilversum, werd er gepikeerd gereageerd door andere lintjesdragers.

Peekel werd in 1947 geboren in Rotterdam en was naast tv-maker ook radiopresentator, tv-producent en hij schreef boeken en maakte muziek.

Hij overleed plotseling aan een hartinfarct tijdens een vakantie op Bali, aldus zijn dochter.

