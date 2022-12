Had het Rotterdamse achterhuis gewoon onderduikzolder genoemd

Zaterdagavond stonden de supporters nog gezamenlijk op de Champs-Élysées, ze hadden tenslotte allebei gewonnen, Frankrijk én Marokko. Op woensdagavond was de fraternité voorbij. De Marokkaanse leeuwen hadden de eer van heel Afrika, alle Marokkanen wereldwijd plus die van Arabieren hoog te houden, en van de weeromstuit vergaten ze in de voorbeschouwing bij NOS Studio WK aandacht te besteden aan de Franse equipe.

Het uur voor de demi-finale werd er gedweept, gehoopt en stilletjes gebeden. Rafael van der Vaart, zelfbenoemd voorzitter van de Hakim Ziyech-fanclub, geloofde er in, Ibrahim Afellay wensdacht met hem mee, en schrijver Abdelkader Benali kon sowieso al niet bevatten dat het allemaal echt gebeurde. De halve finale. Marokko. Twee stappen verwijderd van een wereldtitel.

Binnen vijf minuten verstapte de Marokkaanse verdediging zich. Na tachtig minuten weer. „We hebben verloren”, zei Abdelkader Benali bij de nabeschouwing. „Maar we hebben een wereld gewonnen.” Mooi gezegd, maar leuk is anders.

Op de late avond stond er een documentaire aangekondigd met een titel die ik best begrijp, maar toch een beetje makkelijk vind: Het achterhuis van Rotterdam. In de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid werden in 2006 twee verborgen zolders ontdekt. Links en rechts van het orgel zaten twee luiken in het plafond die leiden naar twee stoffige ruimtes die duidelijk ooit bewoond waren geweest. Oud-schoolmeester en kerkganger Henk den Haan, die de zolders ontdekte, vond er een blikje zalm, een aangebroken pak matzes, een comfort, een pan, een emmer. Niemand wist van het bestaan van de zolders, laat staan wie er had gebivakkeerd.

Een advertentie in de Oud-Rotterdammer met de vraag wie er meer wist van de orgelzolders, leverde één reactie op. Rebecca Kool belde om te vertellen dat zij daar vanaf 1942 ondergedoken had gezeten met haar echtgenoot Maurice. Ze baarde er in 1944 een zoon. Zij zaten rechts van het orgel. Later kwamen de ouders van Maurice er nog bij. Links van het orgel werd in 1943 het joodse echtpaar Chaim en Fifi de Zoete ondergebracht, hun drie dochters van 7, 8 en 9 zaten ieder op een ander onderduikadres.

Zes volwassenen en één baby in een kerk waar de diensten de hele oorlog gewoon doorgingen en niemand die ervan wist, behalve koster De Mast, die de gaten eigenhandig uit de zoldering had gezaagd, zijn vrouw en het dominees-echtpaar Brillenburg Wurth. Volgens de stichting Oorlogszolders móeten er meer helpers zijn geweest, de oproep aan iedereen die nog een snipper informatie heeft, geldt nog steeds.

Levendige moeder

Wat er bekend is over de orgelzolders wordt adequaat verteld door regisseur Chantal van Schuylenburch, al bekroop me al kijkende af en toe zo’n middelbare school-gevoel, dat je eerst de voorlichtingsfilm moet kijken voor je het museum in mag (en daarna zeshonderd woorden verslag schrijven voor je cijfer). Maar een bijzonder verhaal blijft het, waar je alles van wil weten. In de film gaat het vooral over het echtpaar De Zoete van de linkerzolder. Eén van hun dochters leeft nog, ze is 90 en begreep pas laat hoe moeilijk het voor haar „levendige” moeder moet zijn geweest om drie jaar lang muisstil op een donkere zolder te leven, zonder te weten hoe het haar kinderen verging. Over Rebecca, Maurice en hun onderduikbaby Emile van de rechterzolder horen we weinig.

Alle zeven onderduikers hebben de oorlog overleefd. En dat was veel achterhuis-, kruipruimte-, koeienstal-onderduikers niet gegeven. Waarom die link naar die ene (verraden) familie Frank? Dat kan je wel raden, maar nodig is het niet. Ik had heus ook wel gekeken als het ‘De onderduikzolder van Rotterdam’ had geheten.