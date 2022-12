Ex-ondervoorzitter Europees Parlement Kaili ook verdacht van sjoemelen met vergoedingen

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) verdenkt de onlangs afgezette ondervoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili, ook van sjoemelen met vergoedingen voor haar personeel. Dat heeft de autoriteit donderdag bekendgemaakt.

Het EOM roept op om de parlementaire onschendbaarheid van de Griekse sociaaldemocraat op te heffen, zodat zij vervolgd kan worden. Onduidelijk is of de zaak verband houdt met haar corruptieverdenking, waarbij Kaili eerder deze week werd opgepakt op verdenking van omkoping door Qatar.

Kaili was één van de veertien vicevoorzitters in Brussel en stond bekend als zeer invloedrijk. Deze week zijn haar tegoeden en die van haar naaste familieleden bevroren door de antiwitwasautoriteit. De aanklagers onderzoeken of Kaili de belangen van Qatar diende nadat ze geld uit het emiraat had aangenomen. Ze was vlak voor haar arrestatie nog op bezoek in Qatar, zonder dat ze het Europarlement daarvan op de hoogte had gesteld.

Bekentenis

In Kaili’s appartement trof de politie tassen vol met contant geld aan. Naast de ondervoorzitter zelf zijn ook haar Italiaanse partner Francesco Giorgi, tevens medewerker in het parlement, en de Italiaanse voormalig Europarlementariër Antonio Panzeri opgepakt.

Volgens onder meer de Italiaanse krant La Republicca heeft Giorgi bekend dat hij is omgekocht door de Qatarezen. Hij zou hebben toegegeven dat hij illegaal handelde en geld heeft aangenomen. Daarvoor zou hij zijn excuses hebben aangeboden. Met zijn bekentenis hoopte Giorgi zijn partner tevergeefs te vrijwaren van verdere strafrechtelijke vervolging.

Donderdag stemde het Europees Parlement voor om alle soorten van samenwerking waarbij Qatar betrokken is tot nader order op te schorten. In het Franse Straatsburg stemden 541 parlementariërs voor de resolutie, twee tegen en drie parlementsleden onthielden zich van stemming.