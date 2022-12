Op de valreep van 2022 begint de democratische rechtsstaat terug te meppen. Het werd tijd. Twee decennia lang is Pim Fortuyns lijfspreuk „ik zeg wat ik denk” opgevat als een alibi voor een vorm van politieke coprolalie (poep praten). Maar nu heeft het OM zijn koudwatervrees dan toch overwonnen. Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) dient voor de rechter te verschijnen wegens rijden zonder rijbewijs. Pepijn van Houwelingen (FVD) moet voor de kadi komen wegens lafhartige smaad van twee ministers.

Buiten Nederland verdedigt de rechtsstaat zich nog steviger. In België heeft de politie de Europarlementariër Eva Kaili (Pasok) aangehouden op verdenking van corruptie. In Duitsland heeft de politie extreem-rechtse ‘Reichsbürger’ opgepakt die van plan zouden zijn geweest gewapenderhand de Bondsdag te bestormen. Onder de arrestanten bevindt zich rechter Birgit Malsack-Winkemann, oud-volksvertegenwoordiger van Alternative für Deutschland.

De aard van de aanklachten varieert: van vandalisme tot hoogverraad. Toch is er één rode draad die de verdachten in politieke zin verbindt: Vladimir Poetin. Van Meijeren, Van Houwelingen en Malsack-Winkemann zijn lid van partijen die openlijk opkomen voor het Kremlin of er (financiële) banden mee hebben. Kaili heeft heimelijke contacten: via de Grieks-Russische zakenman Ivan Savvidis, die sinds het begin van de oorlog tegen Oekraïne financiële steun verleent aan de Russische bezettingsmacht in de Donbas.

Die gemene deler is geen toeval. Volgens de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst in Noordrijn-Westfalen worden de Reichsbürger gesteund door Rusland. De antidemocraten worden niet alleen ideologisch aangestuurd vanuit Moskou, maar ook ingezet voor spionage bij „kazernes waar Oekraïense militairen werden getraind op wapensystemen”. Doel? Duitsland „destabiliseren”, aldus de chef van de Verfassungsschutz in deze deelstaat.

Tot voor kort ontmoette Rusland weinig weerstand. Via het Oekraïne-referendum, de Brexit, de verkiezing van Trump en zijn couppoging vier jaar later, de voortdurende chantage van Orbán, de serieuze machtsaanspraken van Le Pen, het ministerschap van Salvini in Italië, het groeiende antiparlementarisme van Wilders of de rapaljepolitiek van Baudet kreeg het Kremlin afgelopen zes jaar juist steeds meer greep op de politieke instituties in het Westen.

Die ondermijning werd op zijn beloop gelaten. Onze zwakte was de kracht van Moskou, aldus analisten die zich niet druk wilden maken over de sluimerende ondermijning. We moesten eerst ons eigen huis aan kant hebben, was hun redenering. Op de achtergrond sluimerde echter ook angst om poetinistische nationaal-populisme hier politiek te bestrijden.

Tot begin dit jaar, toen duidelijk werd dat Rusland wordt geleid door een massamoordenaar. Met zijn vernietigingsoorlog tegen Oekraïne heeft het Kremlin zichzelf in Europa ideologisch geïsoleerd. Poetin is politiek eenzamer dan ooit.

„Dat de liberale democratie langzaam sterft – opgevreten van binnenuit, weggeconcurreerd van buitenaf – is een refrein dat regelmatig gezongen is”, schreef Casper Thomas in De Groene Amsterdammer. Maar afgelopen jaar werden rechtspopulisten wereldwijd „in de schaduw gezet door het uitdoven van hun lichtbaken”.

Ook in Nederland. Maar liefst 71 procent van de Nederlanders beschouwt Rusland nu als een bedreiging, blijkt uit recent onderzoek van Instituut Clingendael. Voor de invasie zag slechts 35 procent dat gevaar. Per saldo staat alleen de aanhang van Baudet nog pal achter Poetin en zijn ideaal om de decadente westerse rechtsorde omver te werpen. De kiezers van Wilders, Marijnissen, Eerdmans en Van der Plas hebben volgens Clingendael juist meer of minder afstand genomen van het retro-imperialisme en traditionalisme van het Kremlin.

Allemaal signalen dat de tijd rijp is om het polderpoetinisme niet meer met rust te laten. Tel deze kleine zegening van rampjaar 2022.

Hubert Smeets is journalist en historicus. Hij schrijft om de week op deze plaats een column.