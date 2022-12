Uit de gevelde esdoorn maakte hij vier instrumenten

In juni 2019 krijgt violist en vioolbouwer Dick de Graaff mail van een collega, celliste Susanne Degerfors. In haar tuin in Amsterdam moet een tachtigjarige esdoorn worden omgehakt. De wortels zijn fataal beschadigd door een renovatie bij de buren. Heeft Dick interesse in het hout – en zou hij er misschien een instrument van willen maken? Dan is haar boom tenminste niet voor niets geveld.

Het verzoek raakt hem. Dick de Graaff zegt ja. Mede-vioolbouwers zouden naar hun voorhoofd wijzen. De hoge vochtigheidsgraad van het hout maakt het voor instrumentenbouw nagenoeg onbruikbaar: daarvoor zou het minstens tien jaar moeten drogen. De esdoorn is bovendien in het verkeerde seizoen gekapt. Dat moet in de winter, liefst bij koud weer en bij nieuwe maan. „Dan is de boom het meest in rust”, legt De Graaff uit. „Hij heeft dan de minste sappen en is op zijn droogst.”

Dick de Graaff (1966) is in 2019 nog maar net vioolbouwer. Hij is violist in Holland Symfonia, als dat orkest in 2012 vrijwel compleet wordt wegbezuinigd. De Graaff is zijn baan kwijt. Hij krijgt wel geld voor een omscholingstraject. Zou instrumentenbouw iets voor hem zijn? Dan blijft hij toch in de muziek. Bovendien kan hij dat vak ook op Terschelling beoefenen, waar hij sinds 1993 een muziekschool heeft met zijn vrouw Daniëlle, en waar hij ook een koor leidt.

Hij gaat in de leer bij de vioolbouwers Peter Brandt en Bart Straatemeijer in Assen, later op de Nederlandse Vioolbouwschool in Makkum bij Dirk Jacob Hamoen en Rob Stemerding. Hij heeft talent voor het vak. Al in mei 2014, hij is nog in opleiding, kruisen zijn oude en nieuwe ik elkaar op de bühne. In Den Haag verzorgt hij met het symfonieorkest van het Koninklijk Conservatorium op zelfgebouwde instrumenten de eerste uitvoering van de ‘Sept Mouvements’ voor viool, altviool en orkest, het bachelorexamenstuk van zijn oudste zoon Jan-Peter – inmiddels een prominente jonge Nederlandse componist.

Vijf jaar later is er de boom. Terwijl De Graaff op het Oerol-festival een piano staat te stemmen – pianostemmer is hij ook – komt er bericht van Susanne. De boom gaat om, wil hij direct zijn wensen kenbaar maken? Voor hem wordt een stuk stam van ongeveer een meter lang apart gelegd. Dat zagen ze in Amsterdam overlangs in vier delen van ruim tweehonderd kilo. Met de verhuizer gaan ze op transport naar Terschelling. Daar loopt het esdoornproject volledig uit de hand. Dick zal het niet bij één instrument laten. Het hout gaat op in twee violen, een altviool en een cello, zijn eerste.

Want: „Ik wist dat Susanne het als celliste fantastisch zou vinden om een cello van die boom te zien. Omdat ik zag hoeveel verdriet Susanne van die boom had, en voelde hoe het haar zou troosten als hij via mij een tweede leven kreeg, had ik de motivatie om het te proberen. En ik dacht: ach, een cello is eigenlijk gewoon een grote viool, waarom niet?”

Bij aankomst op Terschelling blijkt het hout inderdaad doorweekt. De Graaff komt via een van zijn koorleden in contact met Roelof de Jong, een meubelmaker. Die heeft een droogcontainer, waarin hout in drie maanden wordt gedroogd bij gefaseerd oplopende temperaturen van 20 tot 65 graden. De Graaff waagt de gok. Na drie maanden is het vochtigheidsgehalte gedaald naar een werkbare 10 tot 15 procent. Hij kan beginnen.

Taaie klus

Hij licht de voortgang toe aan de hand van een fotoreportage. „Dit is de altviool, daar begon ik mee. Hier zie je de twee violen. En kijk, daar is de cello.” Zijn eerste cello werd een taaie klus. „Hier zie je hoe het hout voor het onderblad eruitzag toen ik eraan begon.” Inderdaad: alsof je naar een woest golvend, door een leger Land Rovers geschonden strand kijkt.

Het schaven kost oneindig veel meer tijd dan bij een viool. Maar De Graaff begrijpt dat zijn eerste cello zowel een instrument als een symbool van overlevingskracht moet worden. In de klankkast laat hij een passend levensteken na, het opschrift The tree of Amsterdam is singing and singing again. In de andere instrumenten laat hij variaties op dat motto achter. April 2022 zijn de vier instrumenten af.

En nu? De Graaff bouwde niet in opdracht maar uit pure bevlogenheid. Hij beseft dat zijn familie bij verkoop waarschijnlijk uiteen zal vallen. „Of er moet zich een strijkkwartet melden dat erop wil gaan spelen.” Dan zou er eigenlijk ook een nieuw strijkkwartet voor moeten worden geschreven. Heeft hij het met zoon Jan-Peter wel over gehad, „maar die heeft het zo druk met zijn werk dat ik het niet direct zie gebeuren”.

Hij laat me de violen zien en horen. Licht hun historische inspiratiebronnen toe, de fameuze Italiaanse vioolbouwers van de zeventiende en achttiende eeuw. „De ene is meer in de lijn van een Stradivari, de andere gaat meer richting de Guarneri-violen. Ze hebben allebei een eigen karakter. Stradivari-modellen hebben vrij veel galm. Zodra je een toon aantikt hoor je tooooiiiiiiiiinggggg, dan klinkt-ie door als een soort gong. Ga je toonladders spelen, dan heeft iedere toon datzelfde gong-effect, waardoor de tonen door elkaar heen gaan vloeien. Je hebt ook instrumenten waarbij je elke noot los van elkaar hoort, alsof je in een akoestisch droge ruimte staat. Dat maakt dat je veel sneller kunt spelen, maar ook dat het soms minder smeuïg klinkt dan je als violist wilt. Ik vind allebei fijn. Maar ik heb gemerkt dat Stradivari-modellen meer doorklinken en Guarneri-modellen wat minder.”

Zijn Guarneri-achtige zou in een strijkkwartet de tweede viool worden. „Het is een herfstig instrument, een beetje weemoedig. Ik bouwde hem ook in de herfst. Ik zag die prachtige herfstbladeren en dacht: ik ga eens kijken of ik zo’n tekening in het blad kan krijgen. De andere viool wil gewoon zomer, dat is meer het Stradivari-type.” Op beide speelt hij Bach en ze zijn inderdaad totaal verschillend. De een puntiger en extraverter, de ander omfloerster en romantischer. Het treft hem. „Bijzonder hè, en toch dezelfde boom!”

Eén ding hoopt hij: dat zijn instrumenten hun toekomstige bespelers zullen inspireren nieuwe wegen in te slaan. „Een nieuw instrument laat je nieuwe dingen ontdekken, nieuwe klanken maken, nieuwe stijlen uitproberen. Het zal vergroeien met de speler. Met de tijd zal het opener worden, meer volume krijgen, makkelijker aanspreken.”

Nu hij zelf instrumenten bouwt, ondervindt De Graaff aan den lijve welk persoonlijk stempel musici op instrumenten kunnen drukken. „Ik leende een instrument van mij aan een eerste violist van het Balletorkest. Die heeft hem een tijdje ingespeeld. Ik kreeg die viool retour en hoorde zijn manier van spelen in het instrument terug. Hij is een enorme virtuoos en de viool is sinds hem veel beter geschikt voor snelle stukken. Hij heeft hem losgetrokken.”

Intussen was de cello even terug in Amsterdam, de stad van zijn wortels. Susanne Degerfors bespeelde haar getransformeerde boom en hoorde dat het goed was.