ECB verhoogt de rente met 0,5 procentpunt, tempo renteverhogingen daalt

De Europese Centrale Bank heeft donderdag haar rentetarieven verhoogd met 0,5 procentpunt. De depositorente voor banken, momenteel het belangrijkste tarief, gaat van 1,5 naar 2 procent. Dit valt op te maken uit de verklaring die het ECB-bestuur vrijgaf na een vergadering in Frankfurt. ECB-bestuursvoorzitter Christine Lagarde geeft om 14.45 uur een persconferentie over het rentebesluit (hier te volgen).

De verhoging van 0,5 procentpunt is bescheidener dan de vorige twee renteverhogingen van 0,75 procentpunt, in september en november. Het weerspiegelt de ontwikkeling van de inflatie, die weliswaar nog zeer hoog is, maar die – althans voorlopig – niet meer oploopt. In de eurozone bedroeg de inflatie in november 10 procent op jaarbasis, tegen 10,6 procent in oktober. De ECB streeft naar een inflatiecijfer van 2 procent over de ‘middellange termijn’, een periode van zo’n 2 jaar. Om dit doel te bereiken, zullen de rentetarieven „nog aanzienlijk in een gestaag tempo moeten stijgen”, aldus de verklaring. Volgens de jongste ECB-ramingen loopt de inflatie in 2023 terug tot 6,3 procent, waarbij de verwachting is dat deze „aanmerkelijk afneemt in de loop van het jaar”. Volgens de ECB-prognoses zal de inflatie in 2024 gemiddeld 3,4 procent bedragen, en in 2025 2,3 procent.

Obligatieberg gaat slinken

Met renteverhogingen proberen centrale banken wereldwijd de inflatie in te tomen. Een hogere rente betekent hogere leenkosten voor consumenten en bedrijven. Dit remt de economische activiteit af, en uiteindelijk de prijsstijgingen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, en de Britse centrale bank, de Bank of England, verhoogden de rente deze week eveneens met 0,5 procentpunt, na een serie renteverhogingen van elk 0,75 procentpunt. Ook in de VS en in het VK begint de inflatie nu wat te dalen.

De ECB besloot donderdag tevens de enorme berg aan obligaties die zij de voorbije jaren opkocht, te gaan afbouwen. De ECB had de afgelopen jaren juist te maken met te láge inflatie. Door obligaties op te kopen van overheden en van bedrijven, pompte de ECB geld in de financiële markten. De rentes op de kapitaalmarkten daalden, wat de inflatie moest opdrijven. Op de balans staat 3.300 miljard euro aan staats-en bedrijfsleningen die sinds 2015 werden opgekocht, plus nog eens 1.700 miljard euro aan obligaties die voor een speciaal ‘pandemie-noodopkoopprogramma’ werden opgekocht.

Staatsleningen uit het reguliere programma die op de ECB-balans staan en die aflopen, worden vanaf begin maart niet allemaal meer vervangen door nieuwe, zo blijkt uit de verklaring. Zo zal de ECB-balans vanzelf gaan krimpen, in eerste instantie met 15 miljard euro per maand tot medio volgend jaar. Het tempo van afname daarna zal „mettertijd” worden bepaald.

Voor overheden betekent dit dat de rente die ze betalen op staatsschuld naar verwachting omhoog gaat. De Amerikaanse Fed en de Bank of England, die eveneens veel staatsleningen opkochten, laten hun balansen al enige tijd krimpen.

