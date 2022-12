De Volkskrant verwijdert ‘stigmatiserende’ cartoon over Marokkanen

De Volkskrant heeft op donderdag een prent van cartoonist Jos Collignon verwijderd van zijn website en andere uitingen. In een verklaring schrijft de hoofdredactie dat de afbeelding „Marokkanen - in Marokko en in de diaspora – stigmatiseert”. In de afbeelding stelen twee karikaturaal afgebeelde mannen op een scooter de hoofdprijs van het WK voetbal van FIFA-baas Gianni Infantino. De mannen zwaaien met een Marokkaanse vlag.

Het is hoogst uitzonderlijk dat een landelijk dagblad artikelen of cartoons terugtrekt. Volgens de hoofdredactie van de Volkskrant is „de vrijheid van columnisten en cartoonisten” een „groot goed”, maar draagt deze afbeelding „bij aan het wegzetten van een bevolkingsgroep”. Dat is „in strijd met wat we als krant willen zijn”. De krant betreurt dat de cartoon verspreid is.

Collignon (72) is eerder in opspraak geraakt toen hij, in de Volkskrant, een cartoon plaatste die suggereerde dat PVV-voorman Geert Wilders gefinancierd wordt door Israël. In een andere controversiële tekening illustreerde hij zwarte vluchtelingen die van een boot springen omdat die een Canal Pride-boot passeert. Tussen 1977 en 1980 verschenen zijn prenten in NRC Handelsblad, sinds toen in de Volkskrant.