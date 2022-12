Op de BBC-televisie zag ik de eerste aflevering van de serie History of Now, waarin historicus Simon Schama vertelt over de geschiedenis die hij in zijn eigen leven heeft meegemaakt. Als iemand die geboren is in 1945, in dezelfde nacht waarin V2-raketten op Londen neerkwamen en de RAF Dresden plat bombardeerde, heeft hij een mooi uitgangspunt voor zijn relaas, dat verslavende televisie heeft opgeleverd.

Die eerste aflevering heeft als ondertitel Truth and Democracy. Aan de hand van die begrippen belicht Schama de rol van kunst, muziek en literatuur in totalitaire regimes. In tijden van crises zijn het volgens hem niet de politici, maar schrijvers, kunstenaars en musici die ons wakker schudden uit onze onverschilligheid en veranderingen teweeg brengen.

In Barcelona staat Schama voor Picasso’s Guernica (1937) om je de verschrikkingen van een luchtbombardement op een stad tijdens de Spaanse Burgeroorlog te laten voelen. Meteen besef je wat er dagelijks in Oekraïne gebeurt, hoe mensen bang zijn en op de vlucht slaan, hoe hun wereld in een klap vernietigd wordt. Met Richard Blair, de zoon van George Orwell, bestudeert hij vervolgens boeken die Stalins geheime dienst tijdens de Spaanse Burgeroorlog fingeerde om tweedracht te zaaien binnen de Internationale Brigades, wat Orwell treffend beschrijft in zijn Homage to Catalonia (1938).

Hierna maakt Schama een sprong naar schrijversdorp Peredelkino, even buiten Moskou. Daar vertelt de kleinzoon van Boris Pasternak over de vervolging van zijn grootvader na de publicatie van Dokter Zjivago, zijn in eigen land verboden roman uit 1957 over de Russische revolutie en de burgeroorlog. Opnieuw trekt Schama een parallel met het heden door met ex-Pussy Riot-lid Nadja Tolokonnikova te praten over de repressie in Poetins Rusland. Meteen dacht ik aan de schrijvers Boris Akoe-nin, Ljoedmila Oelitskaja en Dmitri Bykov, wier romans daar sinds kort op grond van een nieuwe censuurwet op LGBTQ+ propaganda uit de boekhandels worden verbannen. Van vijftien auteurs, zoals de historicus Michail Zygar (van het geweldige Imperia dolzjna oemeret – Het keizerrijk moet sterven) mogen de boeken voorlopig in de schappen blijven staan, maar dan wel ingepakt in bruin papier met daarop de tekst ‘buitenlandse agent’ en ‘18+’. Akoenins naam is in Moskou en Sint-Petersburg ook nog eens van alle theateraffiches verwijderd. En van schrijfster Guzel Jachina is de toneelversie van haar wereldwijd geprezen roman Zulajka opent haar ogen verboden, omdat ze heeft gezegd dat na de Russische inval in Oekraïne haar wereld is ingestort.

Na Rusland belandt Schama bij het neerslaan van de Praagse Lente in 1968 en verschijnt Vaclav Havel in beeld. De dissidente schrijver meende dat je in tijden van onderdrukking altijd terug moest vechten met je pen. Schama citeert daarom uit Havels imposante essay The Power of the Powerless (1978): ‘Omdat het regime de gevangene is van zijn eigen leugens, moet het alles vervalsen. Het vervalst het verleden. Het vervalst het heden, en het vervalst de toekomst.’ Anders dan Orwell in 1984 eindigt Havel optimistisch door te schrijven dat mensen juist van die leugens walgen. Als er eenmaal barsten in zo’n regime ontstaan, is er weinig voor nodig om het te laten exploderen. Het wachten is op het moment waarop dat in Rusland gebeurt.

