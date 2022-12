De Duitse reclameprins die de nazi’s hielp verbinden

Stephan Malinowski’s De adel en de nazi’s is behalve een geschiedenisboek ook een bewijsstuk. Zijn onderzoek naar de politieke keuzes van de voormalige Duitse keizerlijke familie, de Hohenzollerns, nadat de keizer en de kroonprins aan het eind van de Eerste Wereldoorlog naar Nederland vluchtten, moet aantonen hoe relevant de onttroonde vorsten waren voor de opkomst van het nationaal-socialisme. In hoeverre heeft de laatste Duitse kroonprins, Wilhelm von Preussen, de oudste zoon van keizer Wilhelm II, de nazi’s een opkontje gegeven?

Die vraag is sinds een aantal jaar het onderwerp in een rechtbank in Potsdam, waar een nazaat van die kroonprins procedeert om bezittingen van de deelstaat Brandenburg terug te krijgen. Volgens de Duitse wet kun je geen aanspraak maken op onteigend bezit als je voorouders het nationaalsocialisme ‘beduidend’ hebben geholpen. Malinowski, docent moderne Europese geschiedenis aan de universiteit van Edinburgh en auteur van een standaardwerk over de Duitse adel tussen 1871 en 1945, werd in 2014 door Brandenburg ingeschakeld om de rol van de kroonprins tegen het licht te houden. Georg Friedrich von Preußen (1976) – keizer Wilhelm II is zijn betovergrootvader – procedeert sindsdien tegen de deelstaat Brandenburg om gecompenseerd te worden voor het verloren huisraad van twee paleizen.

Over de politieke sympathieën van de kroonprins Wilhelm von Preussen (1882-1951) bestaat geen twijfel. Malinowski citeert uitgebreid uit internationale kranten, die in de jaren twintig en de vroege jaren dertig obsessief verslag deden van iedere stap van de familie. ‘Ex-Crown Prince Joins Nazi’s’, kopte de Birmingham Daily Gazette in 1934, ‘The Ex-Crown Prince Wears The Nazi Swastika’, aldus The Illustrated London News in datzelfde jaar. Foto’s tonen de gewezen kroonprins met Hitler, met Himmler, met Göring en Goebbels. Eerder al had hij een portret van Mussolini op zijn bureau en prees hij de ‘geniale gewelddadigheid’ van het fascistische regime. In 1932 riep hij op om op Hitler te stemmen en pochte vervolgens dat hij twee miljoen stemmen had gemobiliseerd.

Lage intelligentie

De familie verdedigt zich al sinds de jaren veertig met het argument dat de kroonprins, maar ook zijn broers en zijn zoons, de bedoeling hadden het nazisme te ‘temmen’. Sommige historici, waaronder de gerenommeerde auteur van The Sleepwalkers, Christopher Clark, redeneren dat de ex-kroonprins te onbeduidend was om de opkomst van het fascisme te kunnen beïnvloeden. In een brief uit 2020 in The New York Review of Books heeft Clark het over de ‘afschuwelijke reputatie, de frivoliteit en lage intelligentie’ van de kroonprins die hem beletten een significante rol te spelen.

Malinowksi schetst een ander beeld. Zijn minutieuze beschrijving van de politieke dynamiek van de jaren twintig en dertig mondt uit in een overtuigend betoog hoe de gemankeerde troonopvolger een verbindend symbool werd voor alle anti-republikeinse krachten in de Weimar-republiek.

Met de roemloze aftocht van de keizer en de kroonprins in november 1918 uit het militaire hoofdkwartier in het Belgische Spa naar Nederland bereikt de populariteit van de Hohenzollern een dieptepunt. Toch is de verslagenheid van vader in exil in Doorn en de zoon op het eiland Wieringen maar van korte duur en proberen beiden, in concurrentie met elkaar en bijgestaan door een soort pr-team, aan invloed en aanzien terug te winnen.

In het getekende en verdeelde Duitsland lijkt na 1918 een contrarevolutie ieder moment mogelijk. Zowel de ex-keizer als de ex-kroonprins koestert de hoop om met die contrarevolutie weer op de troon te belanden. Later denkt zowel vader als zoon dat het fascisme, zoals in Italië, een terugkeer mogelijk zal maken.

Doorn ontwikkelt zich tot een soort bedevaartsoort voor verstokte Duitse monarchisten. Wilhelm II, dan al bezeten van antisemitische complottheorieën, hakt hout, voert eenden, ontvangt sympathisanten en hertrouwt een fanatieke vrouw, Hermine Prinzessin Reuss. Als de Duitse centrumpoliticus en ondertekenaar van de wapenstilstand Matthias Erzberger in 1921 wordt vermoord door extreem-rechtse paramilitairen, ontkurkt Wilhelm II champagne. De reactie op de moord door extreem-rechts op minister van Buitenlandse Zaken Walther Rathenau in 1922 was volgens Malinowski dito.

De kroonprins, tot 1923 in exil op Wieringen, probeert zich als modern alternatief voor zijn vader te presenteren. In een eindeloze stroom portretten presenteert de kroonprins zich als sportief, eigentijds en bovenal gelouterd door de oorlog. Die ‘stortvloed van foto’s’, zo schrijft Malinowski, die van een handtekening voorzien werden rondgestuurd en door ‘volwassen mannen en vrouwen [werden] verzameld als iconen’, is volgens Malinowski vergelijkbaar met de hoeveelheid selfies die hedendaagse tieners maken en heeft ook alles te maken met de gewenste bevestiging er nog toe te doen.

De ex-kroonprins had inderdaad een afschuwelijke reputatie, en niet alleen in republikeinse kringen. Wilhelm von Preussen was de bevelhebber van het grootse regiment in WOI – maar ook voor zijn vlucht naar Nederland meed hij het front. Volgens de vele door Malinowski geciteerde bronnen speelde hij voornamelijk tennis in de tuin van geconfisqueerde paleizen en gaf hij ’s avonds feesten voor hoge officieren en Franse vrouwen. In 1917, schrijft Malinowski, terwijl bij Verdun de laatste stellingen vielen, bestelde de kroonprins bij een horlogemaker in Berlijn ‘25 gouden damespolshorloges met lichtgevende wijzerplaat’.

‘De enige strijd die deze familie heeft gewonnen, was de strijd om de schadeloosstelling van de vorsten’, zo vatte het sociaal-democratische blad Vorwärts in 1932 de verdiensten van de familie samen. Al in de jaren twintig procedeerden de Hohenzollern met succes voor het behoud van hun paleizen.

Frontsoldaten

De reputatie van de ex-kroonprins weerhield veel standsbewuste Duitsers er niet van hem als hoogste vertegenwoordiger van het vergane Duitse Rijk te zien. Daarom is het volgens Malinowski wel degelijk significant dat Wilhelm in 1933 voortdurend als ‘reclameprins’ opduikt op nazi-bijeenkomsten. Hij heeft niet alleen een prominente plaats in de Potsdamer Garnisonskirche, waar het parlement in maart 1933 voor het eerst onder leiding van Hitler bijeenkomt, maar ook op propagandamanifestaties door het hele land.

Bovendien, beargumenteert Malinowski overtuigend, heeft de ex-kroonprins een verbindende symboolfunctie die iedere vorm van beginnend verzet de kop indrukt. Zijn ene broer, Oskar, is bij de bond van de frontsoldaten, de Stahlhelm, zijn andere broer August Wilhelm is bij de SA. Beide extreem-rechtse paramilitaire organisaties zijn uit op een dictatuur, maar concurreerden begin jaren dertig ook met elkaar. De kroonprins appelleert aan de eenwording van Stahlhelm, SA en SS, die samen een ‘prachtig nationaal front’ zouden kunnen vormen.

Dat is precies wat Hitler ook in gedachten had. Zoals Malinowski schrijft had Hitler zijn hakenkruisvlag niet toevallig de kleuren van de rijksvlag gegeven: zwart-wit-rood. Die vlag staat in de jaren twintig symbool voor de monarchisten en de anti-republikeinen, en is nog steeds de vlag van de Reichsbürger die twee weken geleden met een coup-plan gearresteerd werden. De vlaggen zwart-wit-rood en hakenkruis anticipeerden symbolisch op de combinatie die ook in Potsdam werd gepresenteerd; de combinatie van oude anti-republikeinen en nieuwe fascisten, die in maart 1933 onder toeziend oog van de kroonprins het nationaalsocialisme aan de macht hielpen.



Stephan Malinowski: De adel en de nazi’s. De collaboratie van de Duitse keizerlijke familie (Die Hohenzollern und die Nazi’s) Vert. Gerrit Bussink en Izaak Hilhorst. Nieuw Amsterdam, 624 blz. € 42,99 (vanaf 10 januari 2023.) ●●●●● De adel en de nazi’s. De collaboratie van de Duitse keizerlijke familie (Die Hohenzollern und die Nazi’s) Vert. Gerrit Bussink en Izaak Hilhorst. Nieuw Amsterdam, 624 blz. € 42,99 (vanaf 10 januari 2023.)

