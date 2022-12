De Amerikaanse zuidgrens zet zich schrap

Aan de Mexicaanse noordgrens is het nog drukker dan gebruikelijk, nu migranten zich opmaken voor een belangrijke wijziging in het Amerikaanse asielbeleid. Sinds maart 2020 het nieuwe coronavirus uitbrak zetten de VS veel migranten die clandestien de grens overkwamen, spoorslags terug naar het zuidelijke buurland met een beroep op een gezondheidsmaatregel, Title 42. Na maanden van juridisch getouwtrek tussen de regering-Biden en Republikeinse bestuurders, zal deze regel komende woensdag 21 december definitief worden ingetrokken. In opmaat naar die versoepeling meldden zich nu al veel migranten in de Mexicaanse grenssteden. Washington verkent echter al nieuwe juridische wegen om de migranten snel uit te zetten naar Mexico en andere 'derde landen'. Dit in de hoop meer Latijns-Amerikaanse migranten zo af te schrikken om überhaupt de lange reis naar het noorden te beginnen.