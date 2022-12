CBS: Nederland telt 20,7 miljoen inwoners in 2070

In 2070 telt Nederland naar verwachting 20,7 miljoen inwoners. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee blijft de Nederlandse bevolking ook de komende vijftig jaar groeien.

Die bevolkingsgroei gebeurt relatief gestaag. In 2024 telt Nederland 18 miljoen inwoners volgens de voorspelling en het duurt daarna tien jaar voor het aantal oploopt tot 19 miljoen. Pas in 2056 passeert Nederland naar verwachting de grens van 20 miljoen inwoners. De drijvende krachten achter die stijging blijven nog steeds de hogere levensverwachting en migratie.

Zo is in 2040 een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Naar verwachting zal de immigratie de komende jaren afnemen, terwijl de emigratie verder toeneemt. Dit jaar trok buitenlandse migratie, na een daling in 2020, net als vorig jaar weer aan. Zo verhuisden in 2022 iets meer dan 400.000 mensen vanuit het buitenland naar Nederland, van wie ruim een kwart uit Oekraïne.

Dit jaar groeit de Nederlandse bevolking met 227.000 mensen, berekende het CBS. Dat is 111.000 meer dan in 2021. Vervolgens remt de bevolkingsgroei de komende vijf jaar weer iets af. Die wordt vanaf 2026 op minder dan 100.000 per jaar geschat.

Lees ook: Nederlandse bevolking groeit naar 17,8 miljoen inwoners