Bouwer van ict voor ziekenhuizen ChipSoft maakte in 2020 33 miljoen euro winst

Zorg-ict-bedrijf ChipSoft heeft in 2020 een nettowinst gemaakt van 33 miljoen euro, bijna een derde van de omzet. Dat blijkt uit de cijfers die het bedrijf verlaat heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het bedrijf kreeg het afgelopen jaar kritiek van ziekenhuisbestuurders over de winstmarges.

ChipSoft, met het hoofdkantoor in Amsterdam, is verantwoordelijk voor het belangrijkste ict-systeem van 70 procent van de Nederlandse ziekenhuizen. Het systeem omvat onder meer het elektronische patiëntendossier, waar artsen en verpleegkundigen dagelijks mee werken. Bij het bedrijf werken zo’n negenhonderd mensen.

Ziekenhuisbestuurders spraken zich eerder dit jaar in onder meer NRC uit over de hoge winstmarge van het bedrijf. In 2020 was de winstmarge na aftrek van belastingen ruim 30 procent. Ziekenhuizen zelf hebben veel moeite om zwarte cijfers te schrijven; gemiddeld hebben ze een positief resultaat van 1,7 procent van de omzet. Ze betalen al snel miljoenen voor het systeem van ChipSoft.

Vervlochten

Dat wringt, vinden bestuurders, omdat ChipSoft in de zorg opereert en ooit werd opgericht door een arts. Het is zo vervlochten met de Nederlandse ziekenhuizen, is het wel fair dat er zoveel geld wordt verdiend aan zorg? De machtsverhouding is bovendien scheef, vinden ziekenhuizen, want het overstappen op een ander systeem zou veel te duur en ingrijpend zijn.

Hans Mulder, sinds jaar en dag topman van het bedrijf en samen met zijn vader een van de oprichters, heeft wel begrip voor het sentiment over geld verdienen in de zorg. „Maar we zijn een ict-bedrijf. 37 jaar geleden zijn we begonnen met een kleine oplossing, en we zijn doorgegroeid naar wat we nu zijn. Ik denk niet dat wij anders zijn dan welk ict-bedrijf dan ook.”

Lees ook: Ziekenhuizen voelen zich klemgezet door softwarebouwer

De prijsstelling van ChipSoft is „marktconform”, zegt hij, „niet de duurste en niet de goedkoopste” vergeleken met de enkele andere ict-bedrijven die zulke systemen aan Nederlandse ziekenhuizen aanbieden. Bovendien vergelijkbaar, zegt Mulder, met andere ict-diensten die opereren in de zorg, zoals buitenlandse bedrijven die clouddiensten aanbieden. „Het zijn commerciële bedrijven, die winst maken.”

360 miljoen op de bank

In de jaarrekening is te zien dat het bedrijf bijna 360 miljoen op de bank heeft staan. Waar is al dat geld voor nodig? „We zijn in dat opzicht een conservatief bedrijf”, zegt Mulder, „het geld dat we verdiend hebben, zit nog in het bedrijf. Om eventueel overnames te kunnen doen. En om continuïteit te bieden naar personeel en klanten toe. Wij hebben verplichtingen naar onze klanten die wij voor de komende tien à twintig jaar moeten kunnen garanderen.”

Mulder acht de kans groot dat de winst niet lang zo hoog zal blijven, aangezien er weinig groei meer is in het Nederlandse ziekenhuislandschap. De meeste winst, zegt hij, zit in de aanschaf van nieuwe, of eenmalige producten. Minder in de licentiekosten en updates van het systeem. ChipSoft kijkt daarom over de grens, en heeft recent een aantal nieuwe ziekenhuizen weten te binden in België. Daarnaast wil het zich ook op Frankrijk en Duitsland richten. In Nederland breidt het uit naar huisartsensystemen, apothekers en revalidatiezorg. Al gaat het daar, zegt Mulder, om „kleinere bedragen” dan bij ziekenhuizen.

De ACM doet momenteel onderzoek naar mogelijke overtredingen van de mededingingswet in de zorg-ict-markt, waar ChipSoft onderdeel van uitmaakt. Daarbij gaat het vooral om de mogelijkheid voor andere ict-aanbieders – bijvoorbeeld van chatdiensten voor ziekenhuizen – om hun systemen te koppelen.

ChipSoft kreeg in het verleden vaker kritiek dat het z'n systemen niet genoeg toegankelijk maakt voor andere ict-systemen, wat het ook lastiger maakt om met het bedrijf te concurreren. Volgens Mulder is die kritiek onterecht. „Wij hebben door de jaren heen meer dan tweeduizend koppelingen gemaakt voor andere systemen. De eis die wij wel hebben om een systeem te koppelen, is dat het 100 procent patiëntveilig moet zijn.”