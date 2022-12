Biograaf vindt 4.000 pagina’s Hegel in 5 kartonnen dozen

De tip kwam van een stadshistoricus uit Bonn. In een stuk voor een boekje over de stadsgeschiedenis had de historicus in de jaren tachtig al eens opgeschreven dat er oude papieren over Hegel in de bibliotheek van het bisdom Freising te vinden moesten zijn. Na lezing van de in 2020 verschenen Hegel-biografie van Klaus Vieweg schreef de historicus hem een e-mail met zijn vermoeden.

G.W.F. Hegel (1770-1831) Portret door Jakob Schlesinger

Eind november deed Vieweg zijn vondst: in vijf kartonnen dozen in de Beierse bibliotheek vond de Hegel-professor ruim 4.000 pagina’s aantekeningen van één van de eerste Hegel-adepten, Friedrich Wilhelm Carové (1789-1852). Vanaf 1816 zat Carové bij Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) in de collegezaal in Heidelberg. Toen Hegel in 1818 naar Berlijn ging, volgde Carové zijn professor om nog twee semesters college bij hem te volgen. De pakken papier zijn de aantekeningen van Carové uit Hegels colleges in een keurig, regelmatig, krullerig handschrift.

Hegels eerste college

„Een enorme verrassing”, noemt Vieweg de vondst, aan de telefoon uit Santiago de Chile, waar hij is voor de Spaanse vertaling van zijn biografie. „Voor mijn boek heb ik natuurlijk jarenlang gezocht naar onontdekte documenten of aantekeningen, en ik heb allerhande gevonden, maar niets van deze omvang. Ik zocht in het bijzonder naar de college-aantekeningen van Hegels reeks in Heidelberg over esthetiek. En nu zijn ze er!”

Die reeks over esthetiek, vertelt Vieweg, is Hegels eerste college over het onderwerp. Tot nu toe was de inhoud ervan onbekend. „De beginselen van Hegels latere gedachten over esthetiek zijn al te herkennen. Hij heeft het veel over Shakespeare en Aristophanes. En hij maakt al het onderscheid tussen symbolische, klassieke en romantische kunst. Die ideeën moeten we nu gaan vergelijken met de Berlijnse colleges. Maar we staan nog helemaal aan het begin, ik heb er pas een paar nieuwsgierige blikken op kunnen werpen.” De tweehonderd jaar oude papieren moeten nu allemaal voorzichtig worden gescand. De teksten worden dan getranscribeerd en door Vieweg en een aantal andere Hegel-specialisten becommentarieerd en uitgegeven.

Van het werk van Hegel is veel alleen bekend door college-aantekeningen van zijn toehoorders. Veel daarvan kwam na zijn dood boven water, maar de 4.000 bladzijden van Carové zijn vermoedelijk het grootste pakket dat gevonden is. In 1816 begon Hegel op zijn 46ste definitief zijn universitaire carrière als professor in Heidelberg. Tot die tijd werkte hij als journalist, als schooldirecteur en een korte periode als docent in Jena.

Val van de Muur

Klaus Vieweg (1953) bestudeerde Hegel al als student in Jena. In de DDR stond men ambivalent tegenover Hegel: „Enerzijds was hij natuurlijk een soort voorloper en een belangrijke bron voor Marx. Anderzijds distantieerde men zich van hem en zijn filosofisch idealisme. Dus bij de interpretatie stond van te voren vast dat er slechts plaats was voor één bepaalde Hegel. Meestal was een wetenschappelijke interpretatie dus niet mogelijk.” Voor Vieweg veranderde dat met de val van de Muur. „Ik heb geprobeerd een inhaalslag te maken”, aldus Vieweg, die leerstoelen over de hele wereld had.

Nu haalt Vieweg internationaal het nieuws. „Ja, ja, ja. maar ook omdat ik gezegd heb dat de vondst vergelijkbaar is met een nieuwe partituur van Mozart of van Beethoven of een nieuw werk van Leonardo! Dat was misschien wat onvoorzichtig.” Voor een filosoof is een nieuw hoofdstuk in het werk van Hegel toch net zo belangrijk? „Ja, maar we moeten nog onderzoeken wat er precies staat. En het uitgeven van de papieren brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee!”