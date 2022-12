Belastingdienst heeft komende jaren meer dan tienduizend nieuwe medewerkers nodig

Het nu al nijpende personeelstekort bij de Belastingdienst dreigt de komende jaren verder toe te nemen. In de komende tien jaar gaan 10.000 van de ruim 27.000 vaste medewerkers met pensioen, veelal fiscalisten en accountants met jarenlange ervaring. Tegelijkertijd stappen veel jongere medewerkers met tijdelijke contracten over naar andere functies buiten de Belastingdienst.

Dat blijkt uit het Jaarplan 2023 voor de Belastingdienst, dat staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens de stukken staat de Belastingdienst de komende jaren voor „een grote opgave op het gebied van werving, scholing en behoud van medewerkers”.

Om openstaande vacatures in te vullen moet de Belastingdienst komend jaar al op zoek naar 2.500 tot 3.000 nieuwe accountants, fiscalisten, IT’ers, data-analisten en medewerkers voor de Belastingtelefoon, blijkt uit de stukken. Afgelopen zomer was volgens Van Rij sprake van een onderbezetting van 1.500 voltijdsbanen.

De dienst neemt komend jaar ook maatregelen om de grote uitstroom van jongere medewerkers in te perken. Zo moeten werknemers sneller kunnen doorstromen naar hogere functies en gaat de fiscus jonge mensen die honderd dagen in dienst zijn „actiever bevragen over hun ervaringen”. Ook komt er een ‘exitmonitor’, die de dienst meer inzicht moet geven in de redenen waarom mensen naar andere banen vertrekken.

Belastingtelefoon

Het tekort aan personeel heeft nu al grote gevolgen voor de manier waarop de dienst functioneert. De afgelopen maanden konden burgers en bedrijven 900.000 keer niet met hun vragen terecht bij de Belastingtelefoon omdat daar niet genoeg medewerkers beschikbaar waren.

Volgens de Belastingdienst blijft dit probleem ook komend jaar bestaan. Van de 9 miljoen verwachte telefoontjes zal de Belastingtelefoon waarschijnlijk 20 tot 25 procent niet kunnen verwerken, zo staat in het Jaarplan, wat neerkomt op zeker 1,8 miljoen keer dat mensen niemand aan de lijn krijgen.

Daarnaast bemoeilijkt het personeelstekort het toezicht op ingediende aangiftes door burgers en bedrijven. Het tekort aan IT’ers vertraagt het tempo waarin de Belastingdienst de komende jaren verouderde computersystemen kan vernieuwen.

De personeelskrapte bij deze afdelingen wordt nog eens verergerd door fouten die de Belastingdienst in het verleden maakte. Zo zet de dienst vele honderden werknemers noodgedwongen in voor de compensatie van gedupeerde ouders in het Toeslagenschandaal, en bij het rechtsherstel voor mensen die de afgelopen jaren een te hoge rendementsheffing betaalden over hun vermogen in Box 3.

„De hersteldossiers krijgen prioriteit. Dit raakt de uitvoering van de reguliere taken”, aldus de dienst in het Jaarplan.

NRC doet onderzoek naar de Belastingdienst. Tips? Mail ons op: onderzoek@nrc.nl