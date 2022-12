De bak met afgeprijsde boeken staat buiten, ook als het vriest. Mijn oog valt op de biografie van Mark Rutte van NRC-redacteur Petra de Koning, in cellofaan verpakt. Op een felgele sticker staan „5,99 euro”, „licht beschadigd” en een barcode. Als ik wil afrekenen, kost het boek twintig euro. Ik reageer verbaasd. Dan ziet de verkoper de sticker. „Och, excuus! Ik heb de code op de achterkant gescand.” De fout wordt hersteld en ik betaal. Met een strak gezicht overhandigt hij mijn aankoop: „Ik dacht al, wie betaalt er nou twintig euro voor Mark Rutte.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl